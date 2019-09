Tumore al seno | soffritto di aglio e cipolla proteggerebbe dal rischio

Fonte : dilei

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ildipotrebbe aiutare a prevenire il cancro al. Questa è la principale conclusione di uno studio scientifico condotto dalla biologa Gauri Desai, attualmente dottorada presso il dipartimento di epidemiologia della University of Buffalo. Negli ultimi anni non sono mancate le evidenze scientifiche relative alle potenzialità anti-cancro die di verdure come i porri (appartengono tutti alla famiglia delle Lilaceae). Lo studio della Dottoressa Desai è diverso rispetto agli altri effettuati in precedenza in quanto si focalizza per la prima volta sul cancro al. Come campione sono state selezionate 483 donne portoricane, 317 delle quali con diagnosi dial. La scelta in questione non è stata casuale. Il tasso di cancro altra la popolazione femminile portoricana è infatti decisamente più basso rispetto ai numeri degli Stati ...

Lucavad72 : RT @SkyTG24: Cancro al seno, il consumo di cipolle e aglio può ridurre il rischio - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Cancro al seno, il consumo di cipolle e aglio può ridurre il rischio - CarmelinaCarmi : RT @SkyTG24: Cancro al seno, il consumo di cipolle e aglio può ridurre il rischio -