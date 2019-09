Travolse e uccise ciclista | scoperto dopo 3 mesi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Fabrizio Tenerelli La polizia stradale è risalita al veicolo,aver analizzato con cura decine di filmati eaver ricostruito gli ultimi attimi di vita del settantenne francese. L'automobilista lo aveva travolto, dandosi subito alla fuga e lasciando l'anziano a terra in fin di vita Era il 20 marzo scorso, quando sull'Aurelia, a Ventimiglia, poco lontano dal confine di Ponte San Ludovico, in provincia di Imperia, unfrancese di 70 anni, Jean Claude Boudas, veniva trovato, a terra, in condizioni disperate. Subito si pensò a un incidente autonomo. Non c'erano, infatti, altri veicoli danneggiati, ma nei pressi della bicicletta, ormai distrutta, i poliziotti trovarono tracce di uno specchietto retrovisore. Segno che l'anziano – morto pochi giorni– poteva esser stato travolto da qualcuno che era fuggitol'incidente. A distanza di circa tre, è il 23 ...