Le scuole italiane si sgretolano per via dei terremoti e alcuni dirigenti che fanno?

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Si chiama Maria Grazie Lancellotti, è convinta di essere la Giovanna d’Arco dei cambiamenti climatici e invece è più un Don Chisciotte senza cavallo: combatte contro i mulini a vento. Inutilmente. La signora è la dirigente del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di Roma e nelle scorse ore ha emesso una delle circolari più antiscientifiche della storia, in cui dichiara lo “stato di emergenza climatica ed ecologica per il suo istituto“ invocando maggiore consapevolezza e partecipazione. Ora, che la situazione ci stia sfuggendo di mano era alquanto chiaro, ma che sia proprio un dirigente scolastico ad avallare queste teorie del complotto è un chiaro campanello d’allarme: si stanno diffondendo fake news sul cambiamento climatico che rischiano di far diventare il climate change ancora più pericoloso di quanto non sia. Ma non solo, perché la gravità della ...

