La Night City di Cyberpunk 2077 sarà enorme e piena di attività ma CDPR punta sulla

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 26 settembre 2019) Quando si tratta di giochi open world, il più delle volte, la quantità ha la precedenza rispetto alla qualità. Troppo spesso, certi titoli offrono mondi assolutamente enormi ai giocatori, che sono pieni di quest secondarie eopzionali, che di solito finiscono per essere troppo ripetitive o troppo insignificanti.Condi CD Projekt RED questo nonun problema. Gli sviluppatori hanno parlato molto dell'impatto che le missioni secondarie avranno nel prossimo gioco di ruolo e di come non ci saranno fetch quest. I contenuti opzionali e secondari, in effetti, sono qualcosa su cui si sono concentrati parecchio, con un intero team nel loro studio dedicato esclusivamente a questo aspetto del gioco.E di recente, in un'intervista con Official PlayStation Magazine di novembre 2019 (Numero 167), Marthe Jonkers diha dato ancora una volta rassicurazioni simili: sebbene ...

Alberbianchis : NIGHT CITY — Dipinto a olio su tela di Leonid Afremov - marydegennaro__ : Guardare dalla finestra cosa accade fuori, ha tutto un altro fascino..???? • • • #haveniceevening #thinking #dinner… - StefanoPozzi91 : In una città senza freno. In una città in divenire. In una città che vive. #night #milancity #live #divenire #city… -