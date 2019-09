Indonesia,Molucche: forte scossa 6.5

Unadi terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 6:46 ora locale (l'1:46 in Italia) alle isole, nell'est dell'. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro in mare a 8 km da Kairatu, piccola città sulla costa sud occidentale dell'isola di Seram. Al momento non si hanno informazioni in merito a eventuali danni a persone o cose.(Di giovedì 26 settembre 2019)