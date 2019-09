Yesterday | cosa succederebbe ai Beatles se fossero un fenomeno dei nostri giorni

Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=Psm0jY9J4uA Lo spunto diè così forte, immediato e pieno di possibili esiti da essere immediatamente chiaro già alla prima apparizione del trailer: dopo uno strano incidente un musicista scopre che nessuno nel mondo sa chi siano i, non ce n’è traccia da nessuna parte, come se nonesistiti. Lui però ricorda tutto e li vuole sfruttare. Nel 90% dei casi uno spunto simile regge solo metà di un film,invece fa parte di quel raro 10% in grado di andare molto più in là della prima idea, e fino alla fine, senza tradirla. Che non sia solo un film che vive del suo intreccio lo capiamo in uno dei momenti cruciali, quando il protagonista uscito dal coma suona proprioper gli amici e, pensando ad uno scherzo, nota che nessuno la conosce. È il primo momento in cui viene suonata una canzone deinel film e durante ...

