Serie A calcio | chi gioca la prossima giornata? Calendario | orari | programma e tv delle

oggi (25 settembre) andranno in scena sette partite della quinta giornata di Serie A. Ad aprire il programma, alle ore 19.00, sarà la partita tra Roma-Atalanta, un match che si preannuncia ricco di emozioni e gol. Alle 21.00 scenderanno in campo gran parte delle squadre della massima Serie, in attesa del ...

Luci a San Siro: Antonio Conte e l'Inter vogliono riprendersi la vetta della Serie A. Per tornare al comando della classifica in solitaria e mantenersi a punteggio pieno, la Beneamata chiede strada questa sera alle ore 21.00 alla Lazio. La formazione meneghina è a quota 12 in classifica, mentre i capitolini hanno raccolto finora 5 punti in meno. Di seguito il calendario ...

Nuova giornata di gare nella Serie A di calcio 2019/2020, con il turno infrasettimanale di oggi che inizierà alle ore 19, quando la Roma di Fonseca se la vedrà con l'Atalanta, per una sfida dal sapore europeo in diretta su Sky Sport, mentre saranno ben sei le partite delle ore 21, a cominciare da quella ...

Pronostici Serie C Girone C - i consigli di CalcioWeb : 1 per Catania e Catanzaro : Pronostici Serie C – Si torna subito in campo per il campionato di Serie C, la stagione sta regalando grande spettacolo ed è entrato nella fase importante. In particolar modo emozioni nel Girone C con tante piazze prestigiose e squadre in grado di lottare per la promozione diretta. Il big match mette di fronte le prime due della classe, si tratta di Ternana e Reggina, match difficile da pronosticare per la forza di entrambe. ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : tanti gol nel turno infrasettimanale : Pronostici Serie B – La quinta giornata di Serie B si gioca tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre. Tante le gare interessanti, che potrebbero già dire tanto sulle ambizioni delle squadre. La capolista Entella ospita il Venezia, l’altra, il Benevento va a Pordenone. Il big match è Perugia-Frosinone. I due posticipi sono Trapani-Cremonese e Salernitana-Chievo. Pronostici Serie B ASCOLI-SPEZIA OVER – Due squadre che ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb della 5^ giornata : la Lazio può sorprendere l’Inter : Pronostici Serie A – Si torna subito in campo per la 5^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con due anticipi interessanti, scontro salvezza tra Verona ed Udinese, le due squadre non possono permettersi passi falsi, in serata in campo la Juventus di Maurizio Sarri contro il Brescia di Mario Balotelli, bianconeri sulla carta superiori ma che non devono sottovalutare l’impegno. Menù ricco nella giornata di ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : orari - tv - streaming - programma SKY e DAZN : Quinta giornata per il massimo campionato italiano di calcio: non si ferma la Serie A, che anzi, raddoppia con il turno infrasettimanale. Si comincia con gli anticipi del martedì: due i match in programma oggi, ci sono i detentori del titolo della Juventus. Andiamo a scoprire le partite in programma oggi con gli orari ed il palinsesto TV. Serie A calcio 2019-2020 Quinta giornata Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 4^ giornata : Caputo e Llorente - domenica perfetta : La Serie A inizia ad entrare nel vivo, andata agli archivi la quarta giornata da domani si torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Nel frattempo, volendo concentrarci sull’ultimo weekend, spiccano come sempre i migliori, che si sono distinti per prestazioni eccellenti, gol decisivi o giocate importanti. Ecco la TOP 11 di CalcioWeb della quarta giornata. In porta, l’unico a salvarsi del Milan dopo il derby: Gigio ...

Serie A - la FLOP 11 di CalcioWeb della 4^ giornata : Zapata condanna il Genoa - Biglia inguardabile : LA FLOP 11 – E’ andata in archivio la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha fornito importante indicazioni per il proseguo della stagione. Nel primo match successo del Cagliari contro il Genoa, veramente negativa la prestazione del difensore Zapata decisivo in negativo con un autogol che ha condannato la squadra di Andreazzoli, brutte prestazioni anche per il centrocampista Saponara e per l’attaccante ...

Serie A calcio - c’è il turno infrasettimanale : orari e programma partite - quali vedere su SKY e DAZN : Il massimo campionato italiano di calcio non si ferma mai: la quinta giornata della Serie A 2019-2020 corrisponde al primo turno infrasettimanale, che si giocherà tra martedì 24 e giovedì 26 settembre. Si partirà martedì 24 con due anticipi, alle ore 19.00 ed alle ore 21.00, mentre saranno sette le partite di mercoledì 25, una alle ore 19.00 e le altre alle ore 21.00. Chiude la tornata il posticipo di giovedì 26 alle ore 21.00. Di seguito il ...

Calendario Serie A calcio - orari e programma della prossima giornata (24-26 settembre). Il palinsesto tv : Primo turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A, valido come quinta giornata. A dare il via alle danze saranno Hellas Verona-Udines e Brescia-Juventus domani 24 settembre e c’è attesa sul possibile esordio di Mario Balotelli con la maglia delle Rondinelle contro i campioni d’Italia, apparsi fino a ora poco brillanti. A seguire mercoledì la Roma di Fonseca, reduce dal successo esterno di Bologna, scende in campo ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : la Lazio batte il Parma - pari tra Atalanta e Fiorentina : La quarta tornata della Serie A di Calcio si chiude con la vittoria della Lazio per 2-0 sul Parma nel posticipo delle ore 20.45: i biancocelesti riscattano le sconfitte contro SPAL e Cluj ed agganciano il quinto posto in classifica a quota 7, a -5 dalla capolista Inter, ancora a punteggio pieno. Immobile dopo otto minuti e Marusic a metà ripresa decidono la contesa. Ancora un pari per la Fiorentina, che resta sola sul fondo della classifica a ...

LIVE Lazio-Parma 2-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Immobile e Marusic affondano i ducali. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima LIVE! Pagelle: LAZIO: Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6, Radu 6; Marusic 7, Milinkovic 6.5, Leiva 6 (Parolo 6), Luis Alberto 7.5, Lulic (Jony); Correa 7, Immobile 6.5 (Caicedo 6.5). Allenatore: Inzaghi 7. PARMA: Sepe 6; Darmian 5.5, Iacoponi 5, Bruno Alves 5, Giu. Pezzella 4.5; Hernani 4.5, Brugman 5(Sprocati 5.5), Barillà 5; ...

LIVE Lazio-Parma 2-0 - Serie A calcio in DIRETTA : raddoppia Marusic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Luis Alberto carica il tiro dal limite ma finisce fuori di molto. 68′ Il Parma non riesce ad avere una reazione, totalmente in balia della Lazio. 66′ Gooooooool, Marusiccc, Caicedo gestisce un pallone che gli era arriva poi l’inserimento per Marusic che incrocia nei limiti dell’area piccola, 2-0. 64′ Esce Immobile ed entra Caicedo per la Lazio. 63′ ...