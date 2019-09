L’Ammiraglia 64Steel di Sanlorenzo debutta al Monaco Yacht Show [GALLERY] : Sanlorenzo presenta una nuova proposta ricca di soluzioni inedite riconfermandosi tra i leader mondiali nella produzione di superYacht Dal 25 al 28 settembre Sanlorenzo, tra i principali produttori al mondo di Yacht e superYacht, parteciperà al Monaco Yacht Show 2019, salone dedicato alle imbarcazioni superiori ai 30 metri di lunghezza, con due modelli della flotta, tra cui il nuovo 64Steel Attila la sua più imponente e prestigiosa ...

“San Lorenzo in Cinema” dal 26 al 29 settembre : San Lorenzo in Cinema dal 26 al 29 settembre al Parco Dei Caduti del 19 luglio 1943 – Via Tiburtina – San Lorenzo (Roma) Al via giovedì 26 settembre la rassegna cinematografica San Lorenzo in Cinema realizzata da Fabrique Du Cinéma per il Secondo Municipio e Fondazione Cinema per Roma. La manifestazione durerà 4 giorni, fino a domenica 29 e si svolgerà nel cuore dello storico quartiere di San Lorenzo, al Parco dei Caduti 19 luglio 43, ...

Boca Juniors - problema muscolare per De Rossi : il centrocampista non convocato per il match con il San Lorenzo : A causa di un problema muscolare emerso nell’ultimo allenamento, l’ex Roma è stato escluso dalla lista dei convocati Brutte notizie per il Boca Juniors in vista del match di campionato con il San Lorenzo, Emiliano Alfaro dovrà fare a meno di Daniele De Rossi, che ha accusato un problema muscolare nell’ultimo allenamento prima della sfida del ‘Pedro Bidegain’. Un guaio che ha spinto l’allenatore degli ...

Sanlorenzo a Londra per la mostra “I-Made” [GALLERY] : Sanlorenzo vola a Londra per la mostra “I-Made” in occasione del London Design Festiva. Gli yacht Sanlorenzo scelti per raccontare l’unicità della creatività italiana nel progetto espositivo curato da Giulio Cappellini Dal 19 al 22 settembre, Sanlorenzo, eccellenza della nautica, sarà a Londra per partecipare all’edizione inaugurale di I-Made (Italian Manufacture, Art and Design Exhibition), progetto espositivo curato dal celebre ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di San Marino. Lorenzo Dalla Porta allunga su Aron Canet : La Classifica del Mondiale Moto3 2019 dopo l’odierno GP di San Marino vede allungare in testa l’italiano Lorenzo Dalla Porta, che approfitta del ritiro per problemi tecnici dell’iberico Aron Canet per guadagnare qualche punto e Portarsi a +22. Si avvicina l’altro azzurro Tony Arbolino, terzo a quota 149, a -8 da Canet, che resta secondo, mentre c’è la caduta con sospetta frattura della clavicola per Niccolò ...

Moto3 - GP San Marino 2019 : Lorenzo Dalla Porta - caduta che non ci voleva in qualifica. Servirà la rimonta in ottica Mondiale - Canet spaventa : Le qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto3 hanno riPortato il sorriso in casa Sic58, il team manager Paolo Simoncelli ha potuto emozionarsi vedendo il suo storico pilota giapponese Tatsuki Suzuki centrare la prima pole position della sua carriera proprio sul tracciato intitolato alla memoria del figlio Marco. La battaglia per il titolo Mondiale però si fa sempre più calda e serrata. Durante il Q2, subito dopo ...

VIDEO Jorge Lorenzo - GP MiSano 2019 : “Oggi con questa moto non posso andare più di così” : Mostra qualche passo in avanti nelle qualifiche ufficiali del GP di Sa Marino di Misano, valido per il Mondiale della motoGP lo spagnolo Jorge Lorenzo. L’iberico però è ancora lontano dai primi e continua a pagare dazio da sul connazionale e compagno di box Marc Marquez. LA VIDEOINTERVISTA DI Jorge Lorenzo roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

VIDEO Jorge Lorenzo GP San Marino 2019 : “Oltre ai problemi fisici mi manca ancora il ritmo - però sto migliorando” : La stagione da incubo di Jorge Lorenzo non sembra voler cambiare faccia neanche a Misano. L’iberico cinque volte campione del mondo, reduce da un lungo periodo di inattività per infortunio, è tornato a gareggiare in MotoGP a Silverstone cercando di ritrovare confidenza con la sua Honda. L’ex pilota di Yamaha e Ducati sta facendo molta fatica anche a Misano come dimostra il 18° posto in qualifica a tre decimi di ritardo dal pass per ...

MotoGp - Lorenzo in difficoltà a MiSano : “sembro pazzo - ma so cosa rischio. Le parole di Puig? Sono state mal riportate” : Il pilota spagnolo ha parlato al termine della prima giornata di libere a Misano, soffermandosi nuovamente sulle parole di Puig Una prima giornata interlocutoria per Jorge Lorenzo a Misano, partita malissimo al mattino con il ventunesimo tempo e proseguita leggermente meglio nel pomeriggio, quando il gap dalla vetta si è abbassato di quasi un secondo. AFP/LaPresse Il dolore c’è eccome, ma inferiore rispetto a quello patito a ...

Moto3 - GP San Marino 2019 : Lorenzo Dalla Porta tenta l’allungo mondiale sulla pista che lo esaltò nel 2018 : Comincia domani con le prime prove libere il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesima tappa stagionale del mondiale Moto3. Lorenzo Dalla Porta torna sul luogo del delitto a Misano un anno dopo aver centrato proprio sulla pista romagnola la prima vittoria della carriera nel Motomondiale, ma questa volta si presenta in Romagna da leader del mondiale Moto3 con l’intenzione di vincere ancora per ...

Al Cannes Yachting Festival 2019 il debutto del Sanlorenzo SD96 [GALLERY] : Sanlorenzo SD96: il nuovo yacht firmato da Patricia Urquiola debutta al Cannes Yachting Festival 2019. Alla sua prima collaborazione con il mondo dello Yachting, la designer si fa interprete degli interni del nuovo entry-level della linea SD. Esterni by Zuccon International Project La capacità di aprirsi a nuove suggestioni pur rimanendo fedeli al proprio heritage, il coraggio di osare spingendo oltre i propri limiti per immaginare ...

Il figlio di AlesSandro Greco - Lorenzo - spopola sul web dopo Miss Italia : Lorenzo Greco è assurto di colpo al ruolo di vera star sul web. Durante la finale della kermesse di Miss Italia, Lorenzo, il figlio di Alessandro Greco e Beatrice Bocci, è apparso in un'inquadratura propizia che ha creato in breve tempo molto clamore sui social. Grazie a quella inquadratura della regia il giovane Greco ha catalizzato su di sé l'attenzione generale del pubblico facendolo assurgere a divo emergente. Repentinamente, Lorenzo Greco, ...

Lorenzo Greco - il figlio del conduttore AlesSandro è il caso social di Miss Italia 2019 : “È bellissimo” : Bello e giovane. Lorenzo Greco, figlio del conduttore Alessandro , è diventato il caso social di Miss Italia 2019. Durante la finale dell’80esima edizione del concorso, è stato inquadrato dalle telecamere per un attimo. Pochi secondi che sono bastati ad assicurargli l’assalto delle fan. “È bellissimo”, è il commento che rimbalza sotto le sue foto che stanno facendo il giro del web. Lorenzo è nato dal matrimonio tra il ...