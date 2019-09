Leo Messi | problemi muscolari | rischia di saltare il big match tra Barcellona e Inter

Leo Messi e Megan Rapinoe migliori giocatori del 2019 : Sport, calcio: Leo Messi e Megan Rapinoe sono i miglior calciatori del 2019. All'argentino del Barcellona e all'americana campione del Mondo

Psg - le voci su Mauro Icardi isolato da Di Maria e Paredes : c'è lo zampino di Leo Messi? : Nonostante le due partite giocate da titolare contro Strasburgo e Real Madrid, Mauro Icardi ha già incontrato i suoi primi ostacoli in questa avventura al Psg. Il centravanti argentino ex Inter non sarebbe caduto nelle grazie dei suoi connazionali presenti in squadra, Angel Di Maria e Leandro Parede

Da Barcellona - Inserita una clausola unilaterale nel contratto di Leo Messi - i dettagli : Secondo quanto riportato da ‘El Pais’, nel contratto di Leo Messi è presente una clausola unilaterale a suo favore: può partire ogni stagione. L’articolo prosegue qui sottoIl contratto di Lionel Messi, ufficialmente, scade il prossimo giugno del 2021. Secondo quanto riportato da ‘El Pais’, però, il giocatore argentino potrebbe lasciare anche prima il Barcellona: dipende solo dal suo desiderio e dalle sue ...

Leo Messi - contratto a vita per scongiurare la famigerata clausola : l'idea del Barcellona : Leo Messi potrebbe rinnovare con il Barcellona a vita. Il futuro della Pulce in blaugrana è al centro delle discussioni degli ultimi giorni, dopo che il presidente Josep Maria Bartomeu ha confermato l’esistenza di una clausola che potrebbe permettere al giocatore di lasciare il club al termine di og

Barcellona - Leo Messi può andarsene gratis alla fine di ogni stagione. Piqué : "Lo sapevo" : Una "notizia-bomba" scuote il tifo del Barcellona: secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo El País, Lionel Messi, stella assoluta della società catalana e del calcio mondiale, potrebbe liberarsi gratuitamente al termine di ogni stagione. Ancora non sono chiare le modalità con cui la "Pulce"

Dalla rivalità con Messi all’ipotesi ritiro - Ronaldo non si nasconde : “smettere insieme a Leo? Vi dico che…” : L’attaccante portoghese è stato protagonista di un divertente siparietto con Messi durante la cerimonia dei sorteggi di Champions League Un siparietto davvero divertente, che ha visto protagonisti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Seduti uno di fianco all’altro al Grimaldi Forum di Montecarlo per i sorteggi dei gironi di Champions League, il portoghese e l’argentino sono stati intervistati in simultanea, regalando momenti ...

Baseball : Alex Liddi si fa onore in Messico - è il miglior battitore della settimana con i Leones de Yucatan : Soddisfazioni oltreoceano per Alex Liddi. La colonna della Nazionale italiana si sta facendo valere benissimo in Messico, nella Liga Mexicana de Beisbol. Liddi, infatti, è stato nominato miglior battitore della settimana dal 19 al 25 agosto. Per lui parlano, in questo caso, le statistiche: media battuta di .545 con 12 valide e altrettanti RBI, cui si aggiungono due fuoricampo. Nelle sue 57 partite in Messico, Liddi ha finora tenuto una media in ...

Cristiano Ronaldo o Messi? Blatter non ha dubbi : “CR7 è robotico - ma Leo è il migliore” : Joseph Blatter esprime il suo parere sul duello Cristiano Ronaldo-Leo Messi: l’ex presidente FIFA preferisce il talento dell’argentino Cristiano Ronaldo e Leo Messi sono i due giocatori che hanno monopolizzato l’ultimo decennio del calcio mondiale. Il fuoriclasse portoghese e quello argentino hanno fatto incetta di Champions League e Palloni d’Oro quasi fosse normale vincere più volte due trofei che, in passato, giocatori di grande talento ...

Messi rientra in Liga – Il Betis su Twitter : “Leo - non forzare - non c’è fretta” : Colpisce lo scambio social tra le due società alla vigilia della sfida in Liga. Dal Real Betis invitano Messi a non forzare per il rientro Messi – Il campione argentino torna ad allenarsi con il gruppo, dal Real Betisn lo invitano a fare “con calma”. Lo scambio di tweet è carico di ilarità puramente sportiva No tengas prisa, Leo No hace falta que fuerces — Real Betis Balompié (@RealBetis) August 21, 2019 PER ...

Cristiano Ronaldo e Leo Messi tremano : chi è il terzo incomodo (a sorpresa) favorito per gli Uefa Awards : È stato l'anno del Liverpool, potrebbe essere quello di Virgil Van Dijk. Il formidabile difensore dei Reds, trionfatori in Champions League e freschi vincitori della Supercoppa europea a Istanbul, è uno dei tre giocatori in lizza per il premio di "Calciatore dell'anno dell'Uefa per la stagione 2018-

Leo Messi batte Ronaldo : il gol più bello dell'anno? Quella punizione pazzesca : Va a Leo Messi il premio gol dell' anno dell' Uefa. Battuto dunque Cristiano Ronaldo che per questa volta si classifica solo secondo, terzo Danilo Pereira. L'argentino del Barcellona ha vinto grazie alla prodezza balistica su punizione nella gara di andata della semifinale di Champions League contro

