Monte Bianco : Ghiacciaio Planpincieux rischia di crollare - chiuse alcune strade : Momenti di particolare criticità per il massiccio del Monte Bianco e precisamente per le Grandes Jorasses, dove una porzione del ghiacciaio Planpincieux rischia di collassare a causa dell'eccessivo...

Allerta Ghiacciaio - Costa : “E’ urgente un’azione forte” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, anche alla luce dell’allarme per il ghiacciaio del Monte Bianco, che rischia di collassare, evidenzia “la necessità e l’urgenza di un’azione forte e coordinata per il clima, per scongiurare il verificarsi di eventi estremi e che rischiano di avere conseguenze drammatiche”. Il ministro richiama il nuovo rapporto dell’Ipcc che evidenzia fra le “altre e ...

L’Austria sta distruggendo un Ghiacciaio sulle Alpi per realizzare piste da sci : Mentre a New York i "grandi della terra" continuano a discutere di rispetto dell'ambiente e cambiamenti climatici in Austria sono in azione le ruspe per distruggere un ghiacciaio e realizzare nuove piste da sci.Continua a leggere

Primi crolli sul Ghiacciaio del Monte Bianco : arriva un radar per monitorarlo : Francesca Bernasconi Il ghiacciaio di Planpincieux sta scivolando a valle velocemente. Stamattina un primo piccolo distacco. Intanto arriva un radar che rimarrà attivo 24 ore su 24 per registrare qualsiasi movimento della massa di ghiaccio Un forte boato e poi il crollo: un primo piccolo blocco si è staccato dal ghiacciaio di Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Ieri era ...

Monte Bianco - il Ghiacciaio Planpincieux a rischio crollo. E oggi è attesa la neve : Una situazione preoccupante, ma non al punto da far pensare ad un crollo imminente. Sono ore di apprensione a Courmayeur e dintorni, dove sono state chiuse alcune strade a scopo precauzionale di...

Allerta Ghiacciaio - monitoraggio radar : 13.45 Resta alta l'Allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, sul Monte Bianco, che minaccia di crollare sulla Val Ferret, sopra Courmayeur. Sul ghiacciaio sarà allestito un radar per un monitoraggio 24 ore su 24 ore. Un sistema che si va ad integrare con quello fotografico. Intanto è previsto in serata l'arrivo di una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature ed una leggera nevicata sul massiccio del Monte Bianco. Si tratta ...

Monte Bianco : rischio crollo del Ghiacciaio Planpincieux : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La regione Autonoma della Valle d’Aosta ha segnalato un elevato rischio rispetto al ghiacciaio Planpincieux, nella Val Ferret E’ stata emessa un’ordinanza da ieri che impone il divieto d’accesso pedonale e con mezzi a motore nelle aree indicate come zona 1 e zona 2 della planimetria allegata; la chiusura della strada comunale per la Val Ferret e ...

Allerta Monte Bianco - previste nevicate : allestito radar per monitorare il Ghiacciaio : Giovedì sarà allestito un radar per monitorare il movimento giornaliero della massa. Il premier Conte: "L'allarme deve mobilitare tutti"

MONTE BIANCO - Ghiacciaio A RISCHIO CROLLO/ Conte : 'Lallarme deve mobilitare tutti' : GHIACCIAIO MONTE BIANCO Plampincieux a RISCHIO CROLLO: buone notizie dalle previsioni meteo, attivato radar per monitoraggio 24 ore su 24.

Monte Bianco - un radar sul Ghiacciaio Planpincieux per "prevedere" il crollo : A breve sarà impiantato un radar che monitorerà 24 ore su 24 il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco...

Monte Bianco - sul Ghiacciaio a rischio crollo sarà installato un radar per sorvegliarlo in tempo reale : Oltre 250mila metri cubi del ghiacciaio Planpincieux rischiano di crollare: per questo lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco sarà installato da domani un radar per sorvegliarlo in tempo reale. sarà attivo 24 ore su 24 e potrà funzionare anche in condizioni di scarsa visibilità e integrerà l’attuale monitoraggio fotografico, che non è stato progettato per essere un sistema di allerta. Al momento viene infatti scattata ...

Previste nevicate sul Monte Bianco dove il Ghiacciaio di Planpincieux minaccia di crollare : È prevista per la serata di oggi l’arrivo di una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature e una leggera nevicata sul massiccio del Monte Bianco, anche sul ghiacciaio di Planpincieux, che minaccia di crollare. VIDEO - Come cambia nel tempo il ghiacciaio a rischio crolloProprio per monitorare i rischi di crollo del ghiacciaio di Planpincieux è stato allestito un radar che sorveglierà in ...

Allarme Ghiacciaio Monte Bianco : rischia di crollare sulle case : Da domani verrà allestito un radar che sorveglierà in tempo reale, 24 ore su 24, il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, che rischia di crollare sulla Val Ferret, sopra Courmayeur. Le prime nevicate dovrebbero riuscire a rallentare il collasso dell'immensa mole di ghiaccio.Continua a leggere