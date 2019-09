Fiona May | «Qualcuno mi disse che avevo tre problemi | “sei nera | donna e intelligente”»

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ieri al El PaísMay aveva detto che il razzismo è tutt’altro che risolto, ma radicato nelle tribune italiane, l’ex campionessa di atletica ha rilasciato una lunga intervista sul tema a the athletic “Il razzismo non è per nulla migliorato in Italia, anzi sta peggiorando. È tempo che le autorità comincino ad avere il pugno pesante. per primi gli arbitri perché hanno il potere di sospendere e fare uscire le squadre dal campo se c’è un coro razzista. I club che non riescono a controllare i propri fan, dovrebbero perdere le partite. E la reiterazione delle trasgressioni dovrebbe essere sanzionata con dei punti di penalità e l’esclusione dalla competizioni europee” La May ricorda che il pugno di ferro della Thatcher contro i teppisti inglesi funzionò e insiste: “Questo è ciò di cui l’Italia ha bisogno”. La May commenta gli ultimi episodi di ...

