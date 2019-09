“È successo tre giorni dopo le nozze” Lorena Bianchetti | il dramma e le lacrime in tv

Renzi - Berlusconi : “Gli auguro di avere successo - ora è governo delle quattro sinistre. Nessuno dei nostri con lui” : “Non sono uso commentare le decisioni degli altri, gli auguro di avere successo e di raggiungere risultati che si è proposto e che lo hanno spinto a questa decisione, staremo a vedere. Questo governo non è più il governo delle tre sinistre, ma delle quattro sinistre”. Lo ha detto Silvio Berlusconi al suo arrivo a Strasburgo, commentando la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd L'articolo Renzi, Berlusconi: “Gli auguro di ...

Ciclismo - Greg Van Avermaet torna al successo al Gp Montreal : La trasferta canadese del World Tour si è conclusa con il Gp Montreal, la seconda delle due classiche in programma. Dopo il successo di Michael Matthews nel primo appuntamento, il Gp Quebec, è stato Greg Van Avermaet a mettere la sua firma su questa corsa. Il campione olimpico ha scelto una gara d’attesa in un ultimo giro pirotecnico che ha portato allo scontro frontale Julian Alaphilippe e Peter Sagan. Il gruppetto dei migliori si è ...

Nuoto paralimpico - l'Italia è campione del mondo : un successo che va oltre lo sport : Ai Mondiali di Londra. Non ci sono sole le medaglie a contare, ma questo gruppo con tante storie dietro importanti anche...

Superbike - risultato gara-2 GP Portogallo 2019 : Bautista interrompe il digiuno di tre mesi e torna al successo davanti a Rea : Si interrompe il periodo nero di Alvaro Bautista che si impone d’autorità in gara-2 del GP del Portogallo 2019 di Superbike, sfruttando finalmente al meglio la potenza in rettilineo del suo motore Ducati e conquistando la quindicesima vittoria in stagione, la prima da Jerez tre mesi fa. Lo spagnolo supera il dolore alla spalla e riesce a spuntarla in un duello con il rivale Jonathan Rea che si è riacceso inaspettatamente nell’ultimo ...

Brad Pitt - a tre anni dal divorzio da Angelina Jolie confessa : “Ecco cosa mi è successo” : Una separazione dolorosa e, secondo molti tabloid, burrascosa. Che non lo ha aiutato con un problema, l’alcool, non nuovo. “Non ricordo un solo giorno, dopo la fine del college, in cui io non abbia bevuto alcol o fumato marijuana. Oggi sono contento di aver chiuso con tutto questo: da sei mesi non tocco nulla”, aveva ammesso Brad Pitt con GQ nella sua prima intervista dopo il divorzio nel 2017. Ora, al New York Times, il divo hollywoodiano ...

Le Redmi AirDots sono un successo : oltre tre milioni di unità vendute finora : Le Redmi AirDots sono l'ennesimo successo del sub brand di Xiaomi: ne sono state vendute oltre tre milioni di unità in appena qualche mese. L'articolo Le Redmi AirDots sono un successo: oltre tre milioni di unità vendute finora proviene da TuttoAndroid.

Il patto di governo all’esame Rousseau. Di Maio : “successo della democrazia”. Alle 16 oltre 73 mila votanti : Il Movimento sottopone l’accordo ai suoi iscritti. C’è tempo fino Alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera. Di Maio: «Tutti i nostri punti saranno nel programma»

Tina Turner : il successo globale “The Best” compie trent’anni : Oggi è il 30esimo anniversario di “The best”, il successo globale di Tina Turner che ancora oggi risuona nelle piste da ballo, arene sportive, stazioni radio ed oltre. Per commemorare questo incredibile album, e la carriera di una delle artiste più emblematiche ed importanti nella storia della musica pop, ‘Simply The Best’ sarà ristampato in doppio LP gatefold il 22 novembre, solo quattro giorni prima il suo ottantesimo anniversario, ...

Piquè e Vidal si sfidano a Poker nel torneo principale di Barcellona : che successo per lo spagnolo - vinti oltre 350 mila euro : Gerard Piqué sconfigge il suo compagno di squadra, Arturo Vidal, e vince € 352.950, conquistando il secondo posto al principale torneo di Poker di Barcellona Dopo l’impressionante ‘5 a 2’ di domenica del Barcellona contro il Betis, la star dell’FC Barcellona Gerard Piqué ha primeggiato al PokerStars EPT (european Poker Tournament) Barcelona, conquistando €352.950 e il secondo posto nel torneo single-day high roller. Piqué ha battuto Arturo ...

Diretta Verona Cremonese/ Streaming video tv : che era successo l'anno scorso : Diretta Verona Cremonese Streaming video e tv, quote, orario e risultato live della partita valida per la Coppa Italia, oggi domenica 18 agosto,.

Palio di Siena. Per il cavallo Remorex è il secondo successo in tre edizioni : Grazie ad un sorpasso all’ultimo metro sulla contrada del Bruco, la Selva vince il Palio del 16 agosto con il

La EMUI è un successo da oltre 500 milioni di utenti attivi al giorno. E sui Mate 30 a settembre c’è una speranza : In attesa di capire come si evolverà il futuro prossimo di Huawei, la EMUI è un successo globale certificato da numeri importanti L'articolo La EMUI è un successo da oltre 500 milioni di utenti attivi al giorno. E sui Mate 30 a settembre c’è una speranza proviene da TuttoAndroid.