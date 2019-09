Consegna il pacco con un minuto di ritardo | postino licenziato

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il piccoloè costato il posto di lavoro ad undel Kent, in Inghilterra, che adesso è pronto a presentare...

Dalla Rete Google News

Chiccheinformatiche

Attenzione amici lettori alla truffa che si sta diffondendo in questi giorni ed in queste ore tramite SMS ed Email. Si parla di un pacco in attesa che ha bisogno del ...