Ciclismo | Davide Cassani sull’Italia ai Mondiali | “Voglio una squadra d’assalto che corra

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Domenica 29 settembre si avvicina e nella prova in linea maschile dei2019 dil’Italia vorrà lasciare il segno. Il titolo iridato manca da undici anni, l’ultimo sigillo fu di Alessandro Ballan a Varese con quello scatto da finisseur che infiammò il pubblico presente in strada. La compagine guidata dal CTfarà di tutto per interrompere il digiuno in Yorkshire ma non sarà affatto facile. I rivali saranno assai qualificati e anche il meteo potrebbe rappresentare una variabile importante nello sviluppo di una corsa particolarmente lunga (285 km). Tuttavia, il Bel Paese, capace di imporsi nelle ultime prove agli Europei, vorrebbe tingersi dei colori iridati e chiudere il cerchio.si aspetta una formazione con spirito combattivo ma capace di anche di valutare con lucidità i vari momenti della prova, cambiando di volta in volta la tattica. ...

