Call of Duty | Modern Warfare avrà una modalità esclusiva su PS4 per un anno che è già

Guerra totale in Call of Duty Modern Warfare : ecco il trailer della Campagna : È nientemeno che Call of Duty Modern Warfare ad aprire le danze di uno State of Play che prometteva di essere caldissimo. Prima di andare a snocciolare tutte le altre novità in arrivo su PlayStation 4 di questo breve appuntamento in streaming - che ricorda un po' la formula dei Direct firmati Nintendo -, Sony ha infatti dedicato alcuni minuti al trailer della Campagna per singolo giocatore del prossimo capitolo della celebre saga sparacchina. ...

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 introduce i carri armati nella modalità battle royale e molto altro : Anche con Call of Duty: Modern Warfare in uscita il mese prossimo, Activision continua a supportare Black Ops 4 con nuovi aggiornamenti e contenuti. La più recente ondata di nuovi contenuti è ora disponibile sotto forma di Operation Dark Divide.Per la modalità battle royale, Blackout, l'aggiornamento ripristina la mappa al suo aspetto normale dal precedente update e pone le basi per una nuova modalità. La nuova modalità è Heavy Metal Heroes, ...

Call of Duty Modern Warfare : torneranno alcune delle mappe dei precedenti capitoli? : Grazie all'arrivo dell'open beta di Call of Duty: Modern Warfare su PC i dataminer sono riusciti a carpire molte informazioni interessanti sul nuovo sparatutto firmato Infinty Ward, come ad esempio degli indizi riguardanti una misteriosa modalità Battle Royale.VG Sources ha scavato a fondo nei file della beta per PC scoprendo una lista (probabilmente non definitiva) delle mappe presenti nel gioco e tra queste ce ne sono anche alcune provenienti ...

Call of Duty : Modern Warfare sarà il titolo più venduto del 2019 negli USA - secondo gli analisti di NPD : L'immancabile capitolo annuale di Call of Duty notoriamente macina numeri di vendita impressionanti, figurando sempre tra i primi posti nelle classifiche di vendita di tutto il mondo. secondo Matt Piscatella, analista del gruppo NPD, Call of Duty: Modern Warfare non solo non sarà l'eccezione, ma addirittura risulterà il titolo più venduto negli USA di tutto il 2019.Se la predizione risultasse azzeccata, allora per il franchise Call of Duty ...

Call of Duty Modern Warfare : nei file della beta sono presenti dei riferimenti alla modalità Battle Royale : Stando alle parole di Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare non avrà una modalità Battle Royale. Tuttavia nonostante ciò nelle scorse settimane sono emerse in rete varie indiscrezioni riguardo la sua presenza. E ora l'open beta getta ulteriore benzina sul fuoco.Alcuni dataminer infatti hanno analizzato il client della versione PC, trovando tra la le righe di codice riferimenti a zone, bottino e una misteriosa valuta, chiamata "Plunder", di ...

Call of Duty : Modern Warfare : la beta supporta il cross-save : Ecco quella che potrebbe essere una grande novità: a quanto pare Call of Duty: Modern Warfare consente la progressione incrociata tra le piattaforme. I giocatori stanno segnalando che i loro progressi su una piattaforma nella beta - inclusi livelli e progressione - si possono spostare insieme a loro su una piattaforma diversa.Sembra che coloro che collegano i loro account Xbox Live, PSN e Battle.net allo stesso account Call of Duty siano in ...

Call of Duty : Mobile disponibile dal 1° ottobre : Activision, in collaborazione con Tencent, annuncia oggi che Call of Duty®: Mobile uscirà il 1° ottobre nei paesi dove Google Play e App Store sono supportati, fatta eccezione per la Cina continentale e il Vietnam. Call of Duty: Mobile è l’esperienza definitiva in prima persona che offre, per la prima volta su Mobile, ai fan di Call of Duty le mappe, le modalità, le armi e i ...

Come funzionerà il cross-play in Call of Duty : Modern Warfare? Ce lo spiega Activision : Call of Duty: Modern Warfare arriverà su console e PC il 25 ottobre, con supporto cross-play su PlayStation 4, PC Windows e Xbox One. I giocatori avranno un assaggio della feature a partire da giovedì 19 settembre, con la open beta cross-play di Modern Warfare.Sul blog ufficiale di Activision, i creatori del gioco hanno spiegato Come funzionerà il cross-play in Call of Duty: Modern Warfare e Come sarete in grado di collegarvi con i vostri amici ...

Mappe e modalità DLC di Call of Duty : Modern Warfare non saranno più esclusive a tempo come in passato : L'insistenza di Activision sulla gestione dei DLC esclusivi a tempo sembrava una di quelle cose che avrebbero lievemente infastidito in fan fino alla fine dei tempi, ma almeno nel caso di Call of Duty: Modern Warfare di quest'anno, ci sarà una "tregua". Data la natura cross-play del gioco, Activision si è impegnata a pubblicare "la maggior parte dei contenuti di gioco post-lancio" contemporaneamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.In un post sul ...

Call of Duty Modern Warfare pronto a un nuovo weekend di Beta dal 19 settembre - i dettagli : È un Call of Duty Modern Warfare che di certo non si sta nascondendo al proprio pubblico quello pronto a esordire sul mercato videoludico nel giro di una manciata di settimane. La nuova iterazione della storica saga targata Activision, curata per l'occasione dai ragazzi di Infinity Ward, è stata infatti omaggiata di numerose versioni di prova. La volontà è chiaramente quella di arrivare all'appuntamento con gli scaffali nel modo migliore ...