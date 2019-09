Bimbo morto per otite | Simo | “Il medico imputato non è un omeopata”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Ilha prescritto medicinali omeopatici, ma non era unesperto in medicina omeopatica. Vogliamo chiarire questo punto, importante per la salute pubblica e per una corretta informazione”. Cosi’ sul proprio sito web la(Societa’ italiana medicina omeopatica) dopo la prima udienza del processo ad Ancona a carico di un“in seguito alla morte di un bambino della provincia di Pesaro nel 2017, a seguito delle complicanze insorte dopo un’”. “Dopo il decesso del bambino – osserva la– alcuni media hanno parlato di ‘pericolosita’ dell’omeopatia’. Il– precisa – ha prescritto medicinali omeopatici, ma non era unesperto in medicina omeopatica”; era iscritto all’Ordine dei medici ma non nel registro dei medici esperti in omeopatia. Nel caso ...

