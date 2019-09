Torna a Pisa BRIGHT | la Notte dei delle ricercatrici e dei ricercatori | le iniziative

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) Il 27 settembre, ladeie deifesteggiata in tutta la Toscana. L’edizione 2019 prevede una serie di eventi che vedrà protagonisti università e i centri di ricerca promotori dell’iniziativa: Università di, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR – Consiglio NazionaleRicerche, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ego-Virgo Cascina. Imostreranno i risultatiproprie ricerche a partire dalle 16.30 presso stand in Largo Ciro Menotti, Logge di Banchi, in Piazza Martiri della Libertà e nella sede della Scuola Sant’Anna; ne parleranno con i cittadini negli aperitivi della ricerca, nelle librerie e nei seminari organizzati dal CNR nell’area di San Cataldo; i più piccoli potranno divertirsi con i giochi alla ...

