Ragazzo va a comprare un pacco di sigarette con la carta di credito | poi fa stampare

Fonte : baritalianews

(Di martedì 24 settembre 2019) Una vicenda incredibile quella accaduta ad unamericano di 22 anni, Josh Muszynski che nel New Hampshire, negli Stati Uniti è uscito per acquistare undicon ladi. Dopo ha stampato l’estratto conto da cui risultava che doveva alla banca 23.148.855.308.184.500 dollari. Ilnon ha capito cosa stesse accadendo e ha chiamato la banca che gli ha spiegato che si era trattato di un errore e che a brevissimo la banca avrebbe risolto tutto. Il, per quanto si era spaventato in realtà ha anche capito l’assurdità delle vicenda ma, in ogni caso, ha voluto che la banca fosse consapevole di quanto accaduto. La banca dopo poco ha risolto e ha chiesto scusa al suo cliente.

