Porta di Roma | furto all’Apple Store | portati via 8 iPhone

L’imPortanza di una sana postura ed i danni da esposizione all’inquinamento elettromagnetico : Si è svolto presso la sala Einaudi nell’incantevole cornice del Presidential Park Hotel di Aci Castello il convegno medico scientifico sul tema: l’importanza di una sana postura ed i danni da esposizione inconsapevole all’inquinamento elettromagnetico. L’evento promosso dalla giovane e dinamica azienda Domus Line Italia nell’ambito del Progetto Salute volto a fornire informazioni utili per la tutela del benessere ...

Roma : morto ciclista investito a Prima Porta : Roma – Non c’è stato niente da fare per Cosmo Di Giuseppe, l’uomo di 66 anni che la scorsa domenica era stato coinvolto in un incidente stradale in via della Giustiniana, all’angolo di via Concesio. Il 66enne si trovava in sella alla sua bicicletta quando una Lancia Ypsilon, condotta da un uomo di 64 anni, lo ha colpito in pieno travolgendolo. Ridotto in gravi condizioni il ciclista è stato trasPortato in codice rosso ...

Roma - trova un Portafogli con 2mila euro : lo restituisce e rifiuta la ricompensa : Un ragazzo di 23 anni ha trovato il portafogli con documenti, carte di credito e contanti in via Nazionale, a Roma. Dopo...

Marito romantico la sveglia Portandole la colazione a letto - lei lo uccide - credeva fosse un ladro : Un atto gentile si è trasformato in una tragedia negli Stati Uniti d’America a Fort Bragg nel North Carolina. Per la moglie doveva essere una bella e gentile sorpresa quella preparata da Zia Zegule, un soldato 28 enne dell’esercito americano. Il ragazzo aveva preparato tutto per portare la colazione a letto alla moglie che si chiama Tiffany Segule. L’uomo era uscito di mattina presto da casa come ogni giorno per andare ad addestrarsi ...

TrasPortava oggetti rubati da Roma verso est Europa : arrestato autista pullman : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord, unitamente a personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanita’ e del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno effettuato una massiccia attivita’ di controllo in piazzale Tarantelli, presso l’area di sosta frequentata da corrieri privati, per la spedizione di merce destinata ai Paesi dell’est Europa. Nel corso delle attivita’, i Carabinieri hanno sottoposto a ...

Alfonsi : è imPortante che Conte indichi Roma come priorità : Roma – “Avere ascoltato dalle dirette parole del Presidente del Consiglio che questo governo si caratterizzera’ per una particolare attenzione nei confronti di Roma, e’ una novita’ importante e auspico possa trovare la massima collaborazione di tutte le forze politiche che hanno a cuore il destino della Capitale. Anche se a oggi ci troviamo davanti a semplici dichiarazioni di intenti voglio raccogliere la sfida come ...

Roma - Totti promuove Mkhitaryan : “Può Portare qualità e quantità”. Poi si parla di Pellegrini e Aquilani : “Mkhitaryan può portare tanta qualità e anche quantità alla Roma. Spero che si adatti subito al calcio italiano. A Roma sarà apprezzato: ha tanta tecnica e molta voglia di far bene”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano della Roma Francesco Totti. “Lorenzo Pellegrini è un giocatore fenomenale e duttile, sta soltanto a lui continuare a questi livelli. Alberto Aquilani è un amico: speriamo che faccia ...

Il ct della Romania : “Chiriches? Ancelotti mi disse che era imPortante - forse hanno pesato gli infortuni” : Il commissario tecnico della Romania, Cosmin Contra, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sulle possibilità di qualificazione della sua nazionale, ma soprattutto dei motivi della scelta di Vlad Chiriches di lasciare Napoli “Se gli infortuni lo lasciano in pace, Vlad è uno molto importante per noi e per il Sassuolo. hanno fatto un grande acquisto, spendendo bei soldi e giocheranno con lui da titolare. Se gioca spesso dal primo ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 0-1 - il romano Porta a casa il secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Bordata di dritto di Monfils, che però finisce fuori 30-15 Servizio e dritto di Monfils 15-15 Mette in rete il dritto Berrettini 0-15 Comincia con un altro doppio fallo Monfils, è il sesto 1-1 Violento dritto lungolinea in uscita dal servizio di Berrettini, che rimette facilmente la situazione in parità 40-15 Seconda di Berrettini gestita malissimo da Monfils perché salta parecchio 30-15 ...

Roma - Kolarov dà indicazioni imPortanti sul rinnovo di contratto : Il terzino della Roma e della Serbia Aleksandar Kolarov ha parlato dal ritiro della sua nazionale di rinnovo di contratto: “Sto bene alla Roma, ho un altro anno di contratto e penserò al rinnovo quando sarà il momento”. L’attuale contratto con il club giallorosso scadrà nel giugno 2020. Kolarov è stato cercato dall’Inter nell’ultima sessione di mercato. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

Silvia Romano - novità nelle indagini : Portata in Somalia subito dopo la scomparsa : novità sul rapimento di Silvia Romano, la 23enne cooperante italiana scomparsa in Kenya dallo scorso 20 novembre: come è emerso in un incontro tra investigatori locali e inquirenti italiani della procura di Roma, è possibile che la ragazza sia stata portata in Somalia subito dopo il sequestro, effettuato su commissione. Intanto, continua il processo a Malindi: accusati di terrorismo i tre uomini imputati.Continua a leggere