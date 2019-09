Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019) Roma – Continuano gli interventi a contrasto del degrado urbano nell’area della stazioneda parte della Polizia Locale della Capitale: questa mattina agenti del I Gruppo ” ex Trevi”, coordinati dal Dirigente Maurizio Maggi, hanno sequestrato una decina di borse porta alimenti utilizzati per lee rimosso 30clette, parcheggiate sul marciapiede e legate alle ringhiere parapedonali di piazza dei Cinquecento. Al fine di tutelare la salute dei potenziali consumatori, si è proceduto al sequestro di tutti i portavivande lasciati incustoditi ed in pessime condizioni igienico sanitarie. Al termine delle, personale AMA ha proceduto a ripulire e sanificare l’area. L'articolodi: viaper...

79_Alessio : RT @PLRomaCapitale: Stazione Termini #municipio1: proseguono le operazioni di ripristino del #decorourbano. Rimosse bici e contenitori per… - romadailynews : Operazioni di ripristino decoro a Termini: via bici e contenitori per consegne a domicilio… - PLRomaCapitale : Stazione Termini #municipio1: proseguono le operazioni di ripristino del #decorourbano. Rimosse bici e contenitori… -