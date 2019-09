Migranti | inizia a Messina  lo sbarco dalla Ocean Viking

È già iniziato l'effetto Erdogan. Ecco le nuove vie dei Migranti : Mauro Indelicato La rotta turca porta sempre più migranti in Calabria: Ecco cosa c'è dietro gli sbarchi delle navi che partono dalla Turchia ed attraversano Egeo e Mar Jonio prima di giungere in Italia Basta un annuncio su un giornale per reclutare uno scafista e convincerlo a portare un carico di esseri umani in Italia? Sembrerebbe proprio di sì. E questa volta non si parla delle tratte che partono dal nordafrica, bensì di una nuova ...

Migranti - iniziato il dopo Salvini - Crimi avverte Ue : 'Redistribuzione o porti chiusi' : Da più parti è stato sottolineato, come il nuovo governo sostenuto da una maggioranza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, potrebbe far segnare un cambiamento di direzione rispetto ad alcune politiche, con particolare riferimento a temi scottanti come quelli dell'immigrazione. Con Salvini all'opposizione, si sta facendo strada l'ipotesi che i porti possano tornare ad essere nuovamente aperti per le organizzazioni non ...

**Migranti : iniziato trasbordo naufraghi da Ocean su motovedette Gdf e Guardia costiera** : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – E’ iniziato poco fa, a poche miglia da Lampedusa, il trasbordo degli 82 naufraghi a bordo della nave Ocean Viking sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. I migranti, tra cui numerosi bambini, dopo il trasbordo verranno portati nell’hotspot di Lampedusa e poi da qui, portati prima in Sicilia e poi redistribuiti nei paesi europei che hanno detto di essere disponibili ad ...

Migranti : Zingaretti - ’con coinvolgimento Ue cose iniziano a cambiare’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Positiva l’attenzione e la soluzione sulla vicenda della Ocean Viking da parte del Governo. è importante che le cose comincino a cambiare per il bene dell’Italia e con il coinvolgimento dell’Europa #OceanViking”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo Migranti: Zingaretti,’con coinvolgimento Ue cose iniziano a cambiare’ sembra ...

Migranti : naufraghi iniziano a scendere dalla Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Stanno iniziando a scendere i primi degli 83 Migranti a bordo della Open Arma, che ha appena attraccato al porto commerciale di Lampedusa. A terra ci sono le forze dell’ordine e i pulmini che porteranno i Migranti all’hotspot di Lampedusa. L'articolo Migranti: naufraghi iniziano a scendere dalla Open Arms sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti : Camps (Open Arms) - 'Diciannovesimo giorno inizia con uomo a mare' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "inizia così il 19esimo giorno di sequestro". E' quanto twitta Oscar Camps, fondatore dei Open Arms postando sui social video del migrante che questa mattina si è gettato in acqua. L'uomo è stato recuperato dalla Guardia costiera.

Migranti : iniziato trasbordo minori da nave Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "E' iniziato il trasbordo dalla nave Open Arms alle motovedette di Guardia costiera e di Guardia di Finanza dei 27 minori non accompagnati dopo l'ok ottenuto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Gli altri 107 Migranti resteranno per ora a bordo in attesa di ulteri

