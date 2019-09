Migranti | attesa oggi a Messina nave Ocean Viking con 182 persone a bordo

Ocean Viking salva altri 73 Migranti : ora sono in 182 a bordo in attesa di un porto di sbarco : La nave Ocean Viking delle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha salvato altri 73 migranti su una piccola barca sovraffollata a 29 miglia dalle coste libiche. Ora sono in tutto 182 le persone soccorse a bordo della nave umanitaria che chiede con urgenza un porto di sbarco. Tra i migranti soccorsi ci sono anche donne, bambini piccoli.Continua a leggere

Migranti : nave Ocean Viking ancora in acque internazionale - in attesa di un porto sicuro : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l’offerta e ha chiesto aiuto a Italia e Malta. In un primo momento erano state salvate 5o persone, poi, due giorni fa, altre 34 ...

Migranti : Ocean Viking soccorre 50 persone - attesa per sviluppi : Palermo, 9 set. (AdnKronos) – C’è attesa per conoscere le sorti della Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Msf, che ieri pomeriggio al largo della costa libica ha salvato 50 persone che erano su un gommone in avaria. Tra loro ci sono anche 12 minorenni e una donna incinta. Come annunciato ieri sera da Sos Meditarrenee ieri sera “ci sono volute 3 ore per completare le operazioni”. E’ il primo soccorso di ...

Migranti : attesa a Pozzallo nave militare con 29 naufraghi : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – E’ attesa per le 8 di questa mattina al porto di Pozzallo (Siracusa) la nave della Marina militare “Cassiopea” con a bordo 29 persone di nazionalità non precisata. “La composizione dei Migranti consiste in 5 nuclei familiari, 5 adulti maschi, 5 adulti donne e 19 minori probabilmente accompagnati”, come spiega il sindaco Roberto Ammatuna.L'articolo Migranti: attesa a Pozzallo ...

Migranti : stallo su nave Eleonore - attesa per i naufraghi a bordo : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - E' stallo sulla nave Eleonore della ong tedesca Lifeline. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il decreto di divieto all’ingresso per la nave, un provvedimento controfirmato anche dai ministri della Difesa Elisabetta Trenta e dei Trasporti Danilo Ton

Open Arms - sbarcati a Lampedusa gli ultimi 83 Migranti. La Ocean Viking ancora in attesa : “Ora date a noi un porto sicuro” : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...

Ocean Viking in attesa di un porto sicuro. La Francia : "Pronti ad accogliere dei Migranti" : A bordo della nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere 356 naufraghi, per un terzo minori. Parigi si impegna "allo stesso livello della Open Arms". Ieri a Lampedusa sbarcati 83 naufraghi soccorsi dalla ong spagnola

La Ong Open Arms dopo l’ispezione : «Per i medici condizioni disumane». Ocean Viking in attesa con 356 Migranti : L’imbarcazione battente bandiera norvegese di medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée. A bordo anche 103 minori. «dopo tanti giorni in mare i migranti cominciano ad essere provati»

Migranti : ancora una notte sulla Open Arms per i 107 naufraghi - attesa per sviluppi inchiesta : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 Migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per non lasciare il fratello maggiorenne, che non ha avuto l’ok per lasciare la Open Arms. Oggi, intanto, c’è attesa per ...

