Lo colpiscono ai genitali per scherzo e perde quasi i testicoli

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Pina Francone L'episodio in una scuola inglese, dove un ragazzino di 12 ha rischiato dire le gonadi, salvate in extremis da un intervento d'urgenza Rischiare dire iper uno stupidoa scuola. Un ragazzino britannico di 12 anni ha rischiato grosso per colpa di una bravata di tre compagni di classe, che lo hanno colpito a sorpresa: solo un'operazione chirurgica d'urgenza gli ha salvato in extremis i. Un colpo violento che gli ha tolto il respiro in aula, dove è rimasto fino al suono della campanella. Dunque il rientro a casa, dove ha iniziato ad avvertire un dolore sempre maggiore, impedendogli addirittura di rimanere seduto. Qui è iniziato l'incubo: un dolore lancinante, le lacrime disperate e le urla per il male. La mamma, come riporta FanPage, lo ha portato immediatamente in ospedale. I medici hanno compreso l'assoluta gravità della ...