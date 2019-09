Incendio in ospedale 8 neonati morti | le fiamme divorano il reparto maternità

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2019) Siamo ad El Oued, in Algeria. È qui che almeno settehanno perso la vita in unscoppiato nella notte in undella città, circa 500 chilometri a sud-est di Algeri, non lontano dal confine tra Algeria e Tunisia. Il bilancio ancora provvisorio è stato fornito dall’emittente televisiva pubblica statale “Entv”. Al momento non è stata data alcuna spiegazione sull’origine della tragedia. Sul posto è stato dispiegato un importante dispositivo di sicurezza, mentre il primo ministro Noureddine Bedoui ha inviato sul posto una delegazione governativa guidata dal ministro della Sanità, della popolazione e della riforma sanitaria, Mohamed Miraoui, per monitorare da vicino la situazione. Secondo il Ministro della Salute del paese africano, Mohamed Miraoui, la deflagrazione potrebbe essere causata da un dispositivo anti-zanzare. strong>La ...

emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: +++ #Algeria: #incendio in un #ospedale; 8 #neonati morti: - NotteSocial : RT @emanuelecarioti: +++ #Algeria: #incendio in un #ospedale; 8 #neonati morti: - rossellaberti1 : RT @emanuelecarioti: +++ #Algeria: #incendio in un #ospedale; 8 #neonati morti: -