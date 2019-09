In una casa in Francia è stata trovata un’opera di Cimabue che si pensava perduta

I fan di Battiato si radunano sotto casa del maestro e cantano “La cura”. La convalescenza troppo lunga preoccupa tanti : L’iniziativa aveva il titolo di un suo brano, «Invito al viaggio», come passaparola è bastato facebook: e così circa duecento fan di Franco Battiato si sono ritrovati a Milo, alle pendici dell’Etna, il vulcano maestoso che i catanesi chiamano familiarmente «’a muntàgna». Poi da lì, a piedi o in auto, “in pellegrinaggio” verso Praino, una frazione del paese, in direzione della villa dalla facciata rosa dove il cantautore trascorre una ...

Amici Celebrities batte (di poco) Ulisse. Ornella Vanoni è una scheggia impazzita - Maria De Filippi vera padrona di casa : riuscirà Michelle Hunziker a reggere il confronto? : Vince Maria De Filippi, può gioire Alberto Angela. La prima sfida del sabato sera vede in testa Amici Celebrities, spin off del famoso talent, visto da 3.274.000 telespettatori con il 20,6% di share con Ulisse che ha ottenuto 3.502.000 spettatori e il 19% di share. Programmi dalla durata differente con lo show di Canale 5 che ha salutato il pubblico un’ora dopo quello di Rai1, sulla sfida ha inciso una differenza di traini (Soliti Ignoti ...

Maionese fatta in casa - una specialità da gustare in pochi minuti : La Maionese è una delle salse più conosciute. La sua origine si attribuisce ad un antico vocabolo francese: Moyeau, che tradotto in italiano, significa tuorlo d’uovo, ovvero proprio cosa di fatto è la Maionese. Un'emulsione di tuorlo d'uovo. La Maionese da sempre è utilizzata come accompagnamento per insaporire i piatti, oltre che come decorazione estetica d’abbellimento....Continua a leggere

L'operatore del 118 - al telefono - aiuta una donna a partorire in casa : A Recco (Genova) il marito di una donna colta dalle doglie ha chiamato il 118 chiedendo un'ambulanza, ma il bimbo è nato nel giro di 15 minuti. Nei quali L'operatore ha dato alla coppia i consigli giusti su come comportarsi. Recco, la cittadina in provincia di Genova nota per la sua inconfondibile focaccia al formaggio, da mercoledì ha un abitante in più: si chiama Eugenio - cioè "ben nato" ed è venuto al mondo in un modo particolare. Infatti, ...

Martelli e Formica : "Con la scelta di Nencini il Psi si è imboscato in una scissione in casa d'altri" : “La scelta di Nencini di appaiare il nome del Psi con il gruppo di Renzi porta alla luce una subalternità personale e politica di lunga data. Senza consultare nessun organismo interno, senza informare il partito alleato con cui si è stati eletti, ci si è vergognosamente imboscati in una scissione in casa d’altri”.Lo scrivono Claudio Martelli e Rino Formica in un intervento pubblicato sulla pagina Facebook ...

Formula 1 - la Ferrari guarda in casa Mercedes : Binotto pronto a ‘scippare’ una talento a Toto Wolff : Il team principal della Ferrari sta scandagliando il mercato per cautelarsi in caso di sorprendente addio anticipato di Vettel, l’ultimo nome finito sulla lista di Binotto è quello di George Russell Nonostante Sebastian Vettel abbia confermato la sua permanenza in Ferrari anche nella prossima stagione, Mattia Binotto non smette di scandagliare il mercato piloti per evitare di rimanere a mani vuote nel caso in cui il tedesco cambi ...

In Legacies 2 Hope è pronta a tornare a casa dopo una lunga estate : la trama del primo episodio : Una lunga estate senza Hope, da questo punto riprenderà Legacies 2, lo spin off di The Vampire Diaries e The Originals che tornerà in onda ad ottobre con un primo episodio da non perdere. La figlia di Klaus dovrà fare i conti con uno sforzo finale per tornare a casa e lasciare Malivore, mentre chi la ama dovrà fare altrettanto con l'assenza e la ricomparsa di una persona di cui non conoscono l'esistenza, proprio per suo volere. Questo implica ...

Ruba elettricità a vicini di casa per alimentare una serra di marijuana : Per quattro anni ha Rubato l'elettricità dalla casa dei vicini per alimentare la serra installata per coltivare la marijuana. I carabinieri di Sartirana (Pavia) hanno denunciato un 46enne disoccupato per furto aggravato e continuato di energia elettrica e coltivazione illegaledi sostanze stupefacenti. L'uomo aveva allacciato illecitamente dal 2015 il proprio impianto elettrico al quadro dell'appartamento attiguo sottraendo energia per un ...

Leo Pari nei Thegiornalisti al posto di Tommaso Paradiso - le sue parole : “No comment grande come una casa” : “La mia risposta alle voci di un mio coinvolgimento nei Thegiornalisti è un no comment grande come una casa", dice Leo Pari che potrebbe prendere il posto di Tommaso Paradiso nel gruppo. Il concerto al Circo Massimo di Roma e poi l'annuncio della carriera solista. I Thegiornalisti da un lato, l'ex frontman e voce Tommaso Paradiso dall'altro. Al centro l'amico comune Leo Pari, che era tra l'altro anche al Circo Massimo di Roma. Numerose ...

Pay tv pirata - Donna Flora e quel tesoro di tessere : indagini partite da una casa di Napoli : Tutto ha inizio da un controllo in via dell'Abbondanza, siamo a Marianella, seguendo una segnalazione, gli inquirenti bussano in casa di Flora Gianniello, una degli indagati. Spunta un piccolo...

Llorente pazzo di Napoli : scelta una casa d’eccezione per la famiglia : il retroscena : Llorente pazzo di Napoli: scelta una casa d’eccezione per la famiglia che presto lo raggiungerà. il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport Llorente pazzo di Napoli: scelta una casa d’eccezione per la famiglia: il retroscena. L’ attaccante spagnolo è arrivato all’ ombra del Vesuvio come ultimo colpo di calciomercato e da quel giorno si è subito immerso nella realtà Napoli, camminando in Città, tra la gente che lo ...

Autunno : tutte le decorazione per una casa di tendenza : Con l’arrivo dell’Autunno anche la casa si deve adattare al cambio di stagione. Bastano piccoli accorgimenti e in un attimo...

Marchetti : “Il Napoli non ha subito gol dall’attacco tra i più forti d’Europa. C’è una novità in casa azzurra” : Marchetti: “Il Napoli non ha subito gol dall’attacco tra i più forti d’Europa:. Il collega di Sky Sport analizza la due giorni Champions delle italiane Marchetti: “Il Napoli non ha subito gol dall’attacco tra i più forti d’Europa. C’è una novità in casa azzurra”. Il collega di Sky Sport analizza la due giorni Champions delle italiane nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com , di cui vi ...

Contare i cittadini o fare in modo che contino davvero? una risposta a Davide Casaleggio : Ottimo che Davide Casaleggio rifletta di democrazia sul primo quotidiano nazionale. Meglio se fosse stata una intervista, anziché un meccanismo uno-a-molti senza contraddittorio; è comunque una opportunità di confronto pubblico che va colta per ragionare in modo costruttivo.ActionAid è un attore civico radicato in Italia e nel mondo che ha chiarissima la distinzione tra politica nei partiti e fuori di essi e va fiero ...