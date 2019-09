Fertilità | le regole per preservarla

Fonte : dilei

(Di martedì 24 settembre 2019) Quindici coppie ogni cento: questi i numeri dell’inin Italia. Proteggerla è importantissimo in quanto, nel momento in cui insorgono problemi, a essere investiti sono diversi ambiti, da quello psicologico per via del forte senso di frustrazione, fino a quello economico con la necessità di pagare cure molto costose. In occasione della Giornata Nazionale di Informazione sulla protezione dellache si è svolta il 22 settembre, l’Istituto Superiore di Sanità ha reso pubblici alcuni consigli che è bene seguire se si ha intenzione di fare figli. Il principale riguarda indubbiamente l’età. Lafemminile cala infatti con gli anni. Il primo brusco colpo di coda verso il basso arriva attorno ai 35 anni. Dopo il giro di boa dei 40, la riserva ovarica diminuisce ulteriormente e cresce il rischio di mettere al mondo figli con anomalie cromosomiche. Molto ...