Ferrari a due punte | a Sochi Rossa non ha mai vinto

F1 - GP Singapore 2019 : la Ferrari torna a fare doppietta dopo oltre due anni! Gli ultimi precedenti : La lunga astinenza si è finalmente interrotta, la Ferrari torna a conquistare una doppietta nel Mondiale F1 a due anni di distanza dall’ultima volta. Sebastian Vettel ha vinto il GP di Singapore precedendo Charles Leclerc, un micidiale uno-due ottenuto dalle Rosse sul circuito cittadino di Marina Bay che sulla carta doveva essere sfavorevole alle monoposto di Maranello ma le novità tecniche portate dal Cavallino Rampante in terra asiatica ...

GP Singapore LIVE - Due Ferrari al comando con Vettel e Leclerc : 36° giro - Ai box per il cambio gomme Hulkenberg e Sainz che montano gomme medie, l'Alfa richiama ai box Giovinazzi e gli monta gomme soft come anche la Toro Rosso con Kvyat Grosjean ai...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Singapore : Leclerc davanti a tutti - Hamilton si piazza tra le due Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore Continua lo spettacolo nello scenario notturno di Marina Bay: in attesa delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere. Al termine delle Fp3 è Charles Leclerc il più veloce, col crono di 1:38,192: il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle la Mercedes di ...

F1 - GP Singapore 2019 : Ferrari reduce da due vittorie su due piste di motore. Ora la prova del nove sul circuito cittadino di Marina Bay : Per la Ferrari l’obiettivo minimo della stagione, alla luce della conclamata superiorità tecnica della Mercedes, è stato centrato con la strepitosa doppia vittoria di Charles Leclerc a Spa e Monza. Scongiurato il rischio di una nuova stagione senza vittorie di tappa (le ultime nel 2016 e 2014), la scuderia di Maranello si appresta ad affrontare l’ultimo spezzone del campionato senza troppa pressione consapevole di essere ormai ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - due vittorie non cancellano un’annata molto negativa. Sogno iridato sempre fuori portata : Tornare dalla pausa estiva e andare subito a cogliere due vittorie consecutive può essere considerata una vera e propria benedizione per un team come Ferrari che rischiava seriamente di portare a termine la peggior stagione del recente passato in relazione alle aspettative con cui la stessa era partita. I circuiti sono stati favorevoli? Certo, ma in Formula 1 di scontato c’è sempre stato poco e alla fine i risultati te li devi guadagnare ...

Monza sogna con le due Ferrari - Vettel : diremo la nostra : La gara di casa per tornare alla vittoria. La Ferrari ha rotto il digiuno domenica scorsa a Spa con Leclerc ma ora tocca a Vettel

F1 - Risultato FP1 GP Belgio 2019 : si parte con un uno-due Ferrari. Vettel precede Leclerc e le Red Bull : Splende il sole a Spa-Francorchamps e splende anche la Ferrari nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno. Nello splendido scenario delle Ardenne (con temperature che si avvicinano addirittura ai 30 gradi) abbiamo vissuto una FP1 che ha confermato come la scuderia di Maranello possa fare bene su un tracciato con caratteristiche simili, mentre Mercedes e Red Bull hanno faticato più del dovuto. Il ...

Ascolti TV | Domenica 18 agosto 2019. Una Ferrari per due 12% - L’Inganno 8.2% : Una Ferrari per Due - Aurora Ruffino Su Rai1 Purché Finisca Bene – Una Ferrari per Due ha conquistato 1.744.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 L’Inganno ha raccolto davanti al video 1.262.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 Scomparsa nel Nulla ha catturato l’attenzione di 1.074.000 spettatori (6.9%). Su Italia 1 … E alla fine arriva Polly ha intrattenuto 1.121.000 spettatori con il 7.2% di ...

Ascolti Tv Domenica 18 agosto - vince Una Ferrari per Due (12%) Polly (7.2) vicina a L’inganno (8.2%) : Ascolti Tv Domenica 18 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Una Ferrari per due – Purchè finisca bene – Rai 1 – 1.744 milioni e 12% L’inganno 1a Tv – Canale 5 – 1.262 milioni e 8.2% E alla fine arriva Polly – Italia 1- 1.121 milioni e 7.2% Scomparsi nel nulla – Rai 2- 1.074 milioni e 6.9% Hudson & Rex – Rai 3 – 785 mila e 5.1% Giochi di potere – Rete ...

Una Ferrari per due film stasera in tv 18 agosto : cast - trama - streaming : Purché finisca bene Una Ferrari per due è il film stasera in tv domenica 18 agosto 2019 in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV Una Ferrari per due film stasera in tv: cast La regia è di Fabrizio Costa. Il cast è composto da Giampaolo Morelli, Lorenzo Richelmy, Neri Marcorè, Eleonora Sergio, Anita Caprioli, Aurora Ruffino. Una Ferrari per due film stasera ...

Purché finisca bene – Una Ferrari per due : trama - cast e curiosità della fiction di Rai1 : Una coppia di attori rodati e dal talento comico notevole come Giampaolo Morelli e Neri Marcorè per Una Ferrari per due, il primo film mai uscito per il ciclo Rai Purché finisca bene. Domenica 18 agosto, a partire dalle 21.25 su Rai1, va infatti in onda questa fiction, risalente al 2014. La pellicola tratta in modo leggero e scanzonato il problema dell’invecchiamento professionale e della mancanza di valorizzazione delle risorse umane ...

Vela - Mondiali 470 2019 : due equipaggi italiani accedono alla Medal Race. Berta/Caruso in lotta per il podio - Ferrari/Calabrò all’ottavo posto : Si è conclusa anche la quinta giornata dei Mondiali 470 2019 in corso di svolgimento nella acque giapponesi di Enoshima, sede delle gare olimpiche di Tokyo 2020. La spedizione azzurra ha già raccolto un bilancio abbastanza soddisfacente raggiungendo con due imbarcazioni la Medal Race in programma domani e si giocherà le proprie opportunità per raccogliere una medaglia in campo femminile. Le condizioni del vento hanno permesso lo svolgimento ...

Vela - Mondiali 470 2019 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò in nona posizione dopo le prime due regate : dopo una prima giornata caratterizzata dall’assenza di vento nella quale le imbarcazioni non sono riuscite a scendere in acqua, si è finalmente aperto il Mondiale 470 2019, appuntamento di primo piano per la classe velistica olimpica. Nelle acque di Enoshima, in Giappone, gli equipaggi in gara hanno disputato due regate sia al maschile sia al femminile delineando così una prima e provvisoria classifica. La rassegna iridata riveste ...