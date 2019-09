Emma Marrone insultata per il suo problema di salute | ' È tornato? Tutto meritato'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Purtroppo, anche dinanzi a situazioni così serie e delicate c'è chi non riesce proprio a mettere da parte la propria cattiveria e il proprio odio. Così come accaduto un po' di tempo fa a Nadia Toffa, ancheè finita al centro delle offese "a causa" della sua malattia. La cantante salentina ha da poco annunciato la pausa dal mondo della musica per poter risolvere, una volta per tutte, alcuni problemi diche si trascina da un po'.ha deciso di svelare in prima persona la notizia attraverso un post su Instagram. Proprio al di sotto di tale contenuto, un hater ha pensato bene di intervenire per offendere pesantemente l'artista sulla sua malattia. La persona in questione ha alluso al fatto che il tumore fossee poi ha "ironizzato" dicendo: "Non c'è due senza tre, chissà questa volta come finirà. Addio". Le parole sono state davvero dure e velenose, pertanto, è ...

matteorenzi : Gli haters che stanno attaccando Emma #Marrone si devono soltanto vergognare. Emma è una grande artista. E per la s… - trash_italiano : I seguaci di Salvini hanno il coraggio di esultare per i problemi di salute di Emma Marrone - giornalettismo : La violenza verbale colpisce ancora #EmmaMarrone. L'annuncio dello stop per via delle sue condizioni di salute ha f… -