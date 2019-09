Conte | sui migranti risultato storico | Salvini non sia invidioso

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - scontro sui migranti : "Accordo di Malta è una fregatura". "Non essere geloso" : "Non so se Giuseppe Conte si rende conto che è la criminalità che gestisce il traffico di esseri umani in cambio che, forse, gli altri Paesi accoglieranno su base volontaria. Più che un accordo mi sembra una sola, una fregatura". Matteo Salvini, intervistato su SkyTg24 stronca l'accordo sulla redist

Alessandra Moretti : "Sui migranti Conte ha fatto in 20 giorni quello che Salvini non ha realizzato in 14 mesi" : "Per trovare l'accordo sulla ricollocazione dei migranti bastava andare alle riunioni dei ministri Ue, capito Matteo Salvini?". Alessandra Moretti, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il leader della Lega e gongola: "Il governo Conte Bis con la ministro Luciana Lamorgese ha fatto

Salvini replica a Conte sui migranti : "Più sbarchi - più morti" : “In un anno di governo ho ridotto gli sbarchi del 75%, e in un solo mese di Pd-M5S gli arrivi sono aumentati. Questi sono fatti, mentre l’accordo di Malta è solo l’ennesima promessa dell’Europa. Tante parole ma fatti zero, come in passato. Il premier Conte dovrebbe ricordarlo e mostrare rispetto per chi ha governato con lui per 14 mesi, contribuendo a strapparlo dall’anonimato. Se non sopportava me e la Lega, ...

Conte : "Ora lavorare sui rimpatriA Malta una svolta non definitiva" : Dal vertice di Malta è arrivata "una svolta significativa ma non definitiva" sui migranti: lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato su questo tema da Stampa, Repubblica e Fatto Quotidiano. "Dalla Germania, dalla Francia e da altri Stati abbiamo avuto aperture che in passato erano impensabili", ha sottolineato il premier, "c'è stata grande ...

L'idea di Conte sui cambiamenti climatici : La lotta ai cambiamenti climatici è "una sfida decisiva dei nostri tempi e del futuro del Pianeta, serve una effettiva collaborazione tra tutti i Paesi" ha detto il premier Giuseppe Conte al vertice sul clima a New York. "L'Italia" ha rimarcato il premier "ha raggiunto gli obiettivi fissati sotto l'egida del Protocollo di Kyoto" ed "è ora determinata a raggiungere e superare i targets fissati per il 2020, in una ottica ...

Migranti - Conte da New York : a Malta svolta storica - ora al lavoro sui rimpatri : «Una svolta». La definisce così Giuseppe Conte l'intesa sui Migranti raggiunta a Malta dal ministro Lamorgese. Il premier, che da New York posta su Twitter una foto nel cuore...

Conte sui migranti : "Non darò tregua a Macron" : Il premier Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla kermesse di Fratelli d'Italia a Roma, Atreju 2019, ha toccato anche il delicato tema dei migranti, ricordando che in pochi giorni sono già stati fatti dei passi importanti in Europa.Il 23 settembre, infatti, si terrà l'atteso vertice a Malta che dovrebbe sancire l'accordo a cui l'Italia sta lavorando da settimane insieme a Francia e Germania e che dovrebbe stabilire un sistema di quote per la ...

Landini con Conte d'accordo sui titoli - aspettiamo i Contenuti : Landini: "Mi fido di Conte? Rispondo in modo pragmatico, siamo abituati fare i conti con i Governi che il Parlamento esprime, siamo un soggetto

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - sostiene il governo. Sui migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

Conte a colloquio con Macron cerca un’intesa sui migranti : Il dossier Libia è stato al centro anche dell'incontro di Conte con il presidente del governo di Accordo nazionale libico al Sarraj, con l'obiettivo di rafforzar la cooperazione sui migranti e l'auspicio di una maggiore sinergia tra Libia e agenzie Onu.

Governo - trovato l’accordo sui sottosegretari. MalContento tra i renziani|Tutti i nomi : 21 sottosegretari del M5S, 18 del Pd, 2 di Leu e 1 del Maie. Assegnati anche 10 incarichi da viceministro: Crimi e Mauri all’Interno, Misiani e Castelli all’Economia, Buffagni al Mise. Il giuramento fissato per lunedì

Slittano le nomine sui sottosegretari - irritazione di Conte : Tre nodi da sciogliere: Economia, Sviluppo e Interno. Sfuma l’ipotesi dell’ex ministra Trenta vice al Viminale