Aspirapolvere Dyson | quale comprare

Samsung sfida Dyson con l’Aspirapolvere senza filo PowerStick Jet - che ha due batterie in dotazione : Samsung sfida l’aspirapolvere senza filo di Dyson con PowerStick Jet, che cala l’asso dell’autonomia per combattere la supremazia di mercato del lussuoso concorrente. Samsung parla di 1 ora di utilizzo a potenza ridotta, 40 minuti a piena potenza con la batteria principale, ma non finisce qui perché la PowerStick Jet offre anche una seconda batteria estraibile dal corpo. La base per la ricarica può ricaricare sia la scopa ...