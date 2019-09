Amazzonia | Guterres | “Lo stop alla deforestazione deve essere un imperativo globale”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) “Arrestare lae ripristinare le foreste degradate sono imperativi globali”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Gutteres, a margine dell’Assemblea Generale all’Onu. “Per ogni dollaro speso per ripristinare le foreste degradate, possonorecuperati fino a 30 dollari in benefici economici e riduzione della povertà”, ha precisato: “Lain corso della foresta pluviale amazzonica minaccia di negare la pioggia agli agricoltori a centinaia di miglia di distanza nel cuore agricolo del Brasile”. L’è spesso descritta come “il polmone del mondo” per la sua enorme capacità di assorbire l’anidride carbonica. L'articolo: “Lounglobale” sembrail primo su Meteo Web.

