Ravenna | anziano aggredito e rapinato nell' orto da uno straniero

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Federico Garau Dopo l'iniziale choc, la vittima è riuscita a contattare le forze dell'ordine per denunciare quanto gli era appena accaduto. Le ricerche del responsabile, fuggito a bordo di una bici, sono ancora in corso Tanta paura questa mattina per unresidente a, raggiunto nel proprioedda un ladro. Gli inquirenti impegnatie ricerche del responsabile hanno rilasciato ancora poche informazioni, ma secondo le notizie fino ad ora riportate l'episodio si è verificato intorno alle 7:00 in un terreno agricolo sito in via Canale Molinetto. Qui il condadino si era recato per svolgere i lavori quotidiani, quando è statoda un uomo – descritto come un cittadino– che lo ha minacciato, obbligandolo a consegnargli tutto il denaro di cui era in possesso. Dopo aver intascato il bottino, l'extracomunitario ha spintonato ...