Nokia 7 2 sta arrivando in Europa

Nokia 7.2 compare in due foto reali e potrebbe costare più di 200 euro : Nokia 7.2 compare in due foto reali , mentre alcuni distributori provano a fornirci colorazioni e prezzo di vendita dello smartphone, che dovrebbe essere presentato a IFA 2019.

Nokia 2.2 con Android One regala una Xpress-on Cover a chi lo acquista sullo store ufficiale : HMD Global ha deciso di regala re una Xpress-on Cover intercambiabile a tutti coloro che acquisteranno Nokia 2.2 sullo store ufficiale .

Android Q beta 5 approda su Nokia 8.1 con una novità per Google Assistant : Android Q beta 5 è disponibile da oggi su Nokia 8.1, uno degli smartphone Android One a far parte del programma Developer Preview. Ecco le novità, tra cui un rinnovato metodo per richiamare Google Assistant.