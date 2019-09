Marmi del Partenone | Londra non cede e si rifiuta di prestarli E perde una buona

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Quando nel 2014 la Grecia era attraversata dalla crisi economica che tutti conoscono, ci fu chi, come l’allora premier finlandese Jyrki Katainen (poi commissario europeo), propose ereticamente di ipotecare l’Acropoli per pagare i debiti ellenici. Per fortuna due anni dopo qualcun’altro capì la delicatezza del tema e direi anche la sensibilità intima di ogni cittadino greco che si rispetti. Un pool di avvocati internazionali guidati dalla nota Amal Alamountin, compagna dell’attore George Clooney, si mise al lavoro per far tornare a casa uno dei simboli della democrazia ateniese, il più famoso reperto dell’antica Grecia e definito la migliore realizzazione di sempre dell’architettura greca classica. Oggi l’Associazione internazionale per la riunificazione delle sculture del(Iarps) e i venti comitati nazionali in tutto il mondo sostengono fermamente il ...

