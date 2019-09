Il duro giudizio di Salvini sull' accordo sui migranti

Fonte : agi

(Di lunedì 23 settembre 2019) "E' per il 99% una presa in giro" e per il resto "una calata di braghe": così il leader leghista, Matteo, ha commentato l'suiraggiunto a La Valletta, intervenendo a Tg2 Post. "I numeri mi dicono che verranno forse redistribuiti il 10% di quelli arrivati e, nel frattempo, a settembre gli arrivi sono aumentati del 50%", ha spiegato. La redistribuzione, infatti, riguarderebbe solo isalvati dalle Ong che sono il 10% del totale di quelli arrivati in Italia, ha aggiunto. Per il leader leghista se da parte dei partner europei "c'è un atteggiamento diverso" è "perché quel brutto e cattivo diha sollevato il problema". In ogni caso, ha osservato ancora l'ex vicepremier, "dove c'è un sindaco della Lega, se verrà chiamato per redistribuire isul territorio, risponderà cortesemente: 'No, grazie'".

