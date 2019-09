Il desiderio urlato e disperatamente sofferto di Antonio Tiberi | campione del mondo

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Voglio…voglio…voglio..un/ e/ che conduce all’Infinito!”. E poco importa se l'amore fisico non c'entra in questo caso, non almeno quello di Gabriele D'Annunzio cantato in “Sopra un erotik”. E poco importa se non c'è donna in questa storia, se non è rapporto

giostuzzi : “Voglio…voglio…voglio..un desiderio urlato / e disperatamente sofferto / che conduce all’Infinito!”. L'infinito iri… - snake_toe : Voglio…Voglio… Voglio… un Desiderio urlato e disperatamente sofferto che conduce all’Infinito ! - Ciuf_Ciuf : Comunque io non ho urlato al miracolo del mio desiderio esaudito di averLO FINALMENTE CON I CAPELLI BLU -