Gol di Immobile e Marusic | Lazio batte Larma 2-0

Immobile a segno in Nazionale : un Gol-liberazione arrivato dopo due anni : E’ stato un gol-liberazione arrivato dopo due anni. Ciro Immobile si gode la vittoria della Nazionale ma anche il ritorno

Finlandia-Italia 1-2 : decidono i Gol di Immobile e Jorginho. Azzurri a punteggio pieno : Ce l'ha fatta. Un record. Sette vittorie consecutive, punteggio pieno nel girone e davvero vicina ad assicurarsi un posto per Euro 2020. La Nazionale di Mancini non perdona neanche a Tamperi e porta a casa una vittoria di esperienza e fortuna – dubbio il rigore assegnato agli Azzurri – grazie al tir

Italia - Immobile segna e si toglie un sassolino dalla sarpa : “il Gol era un peso - su di me sono state dette tante cose…” : Ciro Immobile segna il gol del momentaneo 0-1 dell’Italia contro la Finlandia ed interrompe un digiuno lungo 2 anni: l’attaccante azzurro si toglie qualche sassolino dalla scarpa nel post gara Dopo 2 anni di astinenza, Ciro Immobile torna a segnare un gol in Nazionale. La rete del momentaneo 0-1 dell’Italia sulla Finlandia ha significato tanto per l’attaccante della Lazio che si è liberato di un peso. Criticato ...

Europei 2020 - Finlandia-Italia 1-2 : Gol di Immobile e rigore di Jorginho - 6a vittoria di fila. Azzurri ipotecano la qualificazione : Sesta vittoria consecutiva e qualificazione alla fase finale degli Europei 2020 ipotecata. Non poteva andare meglio la trasferta degli Azzurri di Roberto Mancini a Tampere, in Finlandia, dove le reti di Immobile e di Jorginho su rigore hanno permesso all’Italia di battere i padroni di casa (a segno con lo spauracchio Pukki su penalty) e di blindare il primo posto nel Girone J. Buone notizie anche dalla prestazione della squadra, che dopo ...

Finlandia-Italia 0-0 Diretta Sensi pericoloso - Immobile sfiora il Gol : 43? Ennesimo destro di Sensi: la conclusione finisce al lato 41? L?Italia spinge: tentativo di Acerbi, ma il tiro è murato 36? Ancora Florenzi al termine di...

Finlandia-Italia 0-0 Diretta Sensi pericoloso - Immobile sfiora il Gol : 43? Ennesimo destro di Sensi: la conclusione finisce al lato 41? L?Italia spinge: tentativo di Acerbi, ma il tiro è murato 36? Ancora Florenzi al termine di...

Finlandia-Italia 0-0 Diretta Immobile sfiora il Gol. Ammonito Jorginho : 36? Ancora Florenzi al termine di un?azione insistita: il suo destro è facile per il portiere 30? Immobile sfiora il gol su cross di Chiesa 28? Destro debole di...

Finlandia-Italia 0-0 Diretta Immobile sfiora il Gol. Ammonito Jorginho : 36? Ancora Florenzi al termine di un?azione insistita: il suo destro è facile per il portiere 30? Immobile sfiora il gol su cross di Chiesa 28? Destro debole di...

VIDEO Sampdoria-Lazio 0-3 : Highlights - Gol e sintesi. Immobile devastante a Genova : Immobile show a Genova e la Lazio bagna l’esordio in campionato con una larga vittoria in trasferta sul campo della Sampdoria. L’attaccante firma un gol per tempo, aprendo a sfida al 38′ e chiudendola al 62′, con la marcatura nel mezzo di Correa per il 3-0 finale. Highlights Sampdoria-Lazio IL VANTAGGIO OSPITE GRIFFATO Immobile #Sampdoria 0:1 #Lazio | #SerieA | Day 1 | 38' #Immobile#SampdoriaLazio telegram : ...

Sampdoria-Lazio 0-2 La Diretta Immobile - 100 Gol in A. Raddoppia Correa : Si affrontano a Marassi questa sera Sampdoria e Lazio, per un altro degli interessantissimi incontri sorteggiati dal computer per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I...

Sampdoria-Lazio 0-1 La Diretta Immobile - 100 Gol in Serie A : Si affrontano a Marassi questa sera Sampdoria e Lazio, per un altro degli interessantissimi incontri sorteggiati dal computer per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I...