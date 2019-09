Franco Di Mare a Blogo | Andare al posto di Fabio Fazio non mi fa dormire la notte!

Frontiere : Franco Di Mare debutta con la tragedia di Corinaldo : Frontiere Lasciato l’impegno a Unomattina (al suo posto è arrivato Roberto Poletti), Franco Di Mare si appresta a debuttare con Frontiere. Questa sera, dalle 23.20 circa, andrà in onda la prima puntata del programma che, di fatto, va a sostituire nella seconda serata del lunedì di Rai 1 Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio. La trasmissione, che il giornalista sperimentò già tre anni fa, seguirà la formula del ...

Frontiere - Franco Di Mare parte da Corinaldo : anticipazioni e diretta dalle 23.20 : Nuovo aprofondimento giornalistico per Rai 1 che 'recupera' Franco Di Mare e dopo l'alba con UnoMattina gli affida la seconda serata con Frontiere, in onda ogni lunedì alle 23.20 circa (dopo Montalbano, in questo debutto) per un'oretta dedicata a inchieste in forma di racconto che riportano l'attenzione su fatti magari 'dimenticati' dalla cronaca.prosegui la letturaFrontiere, Franco Di Mare parte da Corinaldo: anticipazioni e diretta dalle ...

La Mafia Non È Più Quella Di Una Volta - e nemmeno Franco Maresco - purtroppo : La Mafia Non È Più Quella Di Una Volta di Franco Maresco ha vinto all’ultima Mostra di Venezia il Premio Speciale della Giuria. Il film rimanda al precedente Belluscone, di cui riprende uno dei protagonisti, il surreale promoter musicale Ciccio Mira, cui viene staVolta accostata la figura diametralmente opposta di Letizia Battaglia, la vivacissima fotoreporter ottuagenaria che col suo incessante lavoro nell’ultimo cinquantennio ha documentato ...

Venezia cala il Joker : suo il Leone d?Oro - Luca Marinelli miglior attore - premio speciale a Franco Maresco : Venezia Trionfa il cinema americano a Venezia: Joker, il potente film di Todd Phillips interpretato da uno straziante Joaquin Phoenix, vince il Leone d?Oro della 76ma Mostra. Lo ha ritirato il...

I retroscena di Blogo : quei ritardi sui programmi di Francesca Fialdini e Franco Di Mare : Mentre impazza in Rai il caso legato al caporedattore di Radio 1 Fabio Sanfilippo , relativo al messaggio lanciato da questo giornalista sul proprio profilo Facebook contro Matteo Salvini: "Caro Matteo, tempo sei mesi e ti spari", frase questa che è stata duramente criticata dall'AD Rai Fabrizio Salini che l'ha definita "Inaccettabile, gravissima ed ingiustificabile", si sta aprendo un altro caso che riguarda due programmi nuovi di Rai1.Si ...

Franco Maresco e l'indagine "sul campo" - esilarante e feroce - sulla mafia : Risate a raffica in sala, ma a denti stretti: l’ultimo italiano in concorso a Venezia è Franco Maresco, per autodefinizione il più marginale, periferico e fuori-sistema dei nostri autori, che finalmente - dopo molte ’ospitate’ nelle sezioni collaterali - la Mostra ha il fegato di piazzare in gara. “La mafia non è più quella di una volta” altro non è che l’ultimo approdo ...

Mostra del Cinema di Venezia - l’ultima provocazione di Franco Maresco è La mafia non è più quella di una volta : I veri palermitani non parlano. Tra questi, dopo la recente sentenza di primo grado sulla “trattativa” Stato/mafia”, con la condanna per diversi ex membri delle istituzioni, c’è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tiro ad alzo zero verso il proprio concittadino, la provocazione Cinematografica tutta italiana, arriva a Venezia 76, in Concorso, da Franco Maresco con La mafia non è più quella di una volta. Spin-off, ma anche ...

Franco Maresco snobba Venezia 76 - annullata la conferenza stampa del suo film in concorso “La mafia non è più quella di una volta” : La mafia non è più quella di una volta, nessuna conferenza stampa per il terzo film italiano in concorso a Venezia 76 Scelta a dir poco discutibile quella di Franco Maresco, regista del film “La ...