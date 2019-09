Firenze | scoperte due cliniche abusive | pessime condizioni igieniche | farmaci in un

firenze_today : Scoperte due cliniche abusive realizzate in casa, due cinesi nei guai - Il sito di Firenze -

(Di lunedì 23 settembre 2019) Due ambulatori medici abusivi, dove sono state anche riscontrate precarieigienico sanitarie, sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle a Campi Bisenzio e a Sesto Fiorentino, nella provincia di. Denunciati per esercizio abusivo della professione medica due cinesi di 52 e 51 anni.

