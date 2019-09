Fazio non lascia | ma raddoppia | doppio programma su Rai 2

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roberto Bordi Da quest'anno Fabionon sarà più su Rai 1. In compenso, per "Che tempo che fa" si aprono le porte del secondo canale con unappuntamento: un'ora tra le 19.30 e le 20.30 e poi la prima serata (dalle 21 alle 23) La campagna pubblicitaria è già iniziata, più martellante che mai. Domenica 29 settembre via alla nuova stagione di "Che tempo che fa", ildi Fabio. Non mancano le novità. A partire dal canale. Infatti, dopo due anniRai 1 e sbarca su Rai 2. Per il conduttore savonese è un ritorno. Infatti, su Rai 2 ha già presentato "Quelli che... il calcio" tra il 1998 e il 2001. Un ritorno gradito, da lui e dal direttore di rete Carlo Freccero, che lo ha fortemente voluto con sé per formare di nuovo uno dei tandem più affiatati della storia recente della tv pubblica. In realtà, giunto nel 2019 al suo 27esimo anno a viale ...

