Edoardo Stoppa pronto a lasciare Striscia la Notizia?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Continuerò a occuparmi degli animali e a cercare di salvarne sempre di più. Sempre con? Ci sono delle grosse novità, ma per ora non posso dire nulla“. A parlare così in un’intervista rilasciata al quotidiano a Libero è, storico inviato del Tg satirico di Canale5 che potrebbe non fare più parte del programma. L’inviato sembra avere intenzione di prendersi una pausa da, che torna stasera. “Sto lavorando a un format speciale sul benessere psicofisico di uomini e donne”, ha spiegato. Quello che è sicuro è che il famoso inviato non ha intenzione di fermarsi per quanto riguarda il suo impegno a difesa degli animali maltrattati o in difficoltà. Lo stesso Antonio Ricci, come spiegato da TvBlog, già in conferenza stampa aveva spiegato che sugli inviati “la zona inviati è una zona fluida, sarà dinamica e non ...

