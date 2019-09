Conte-Di Maio | tregua sulla tassa delle merendine | «Siamo per pane e salame»

Conte : tassa merendine? Nulla di deciso. Di?Maio : nessun attrito : Il premier e il ministro degli?Esteri smentiscono le tensioni sull’ipotesi di nuove tasse. Conte: all’assemblea Onu dirò che l’Italia vuole la leadership nel mondo sulla green economy

Tasse - Di Maio con Conte a New York : "Nessun attrito - siamo d'accordo nel ridurle" : Il premier e il ministro degli Esteri smentiscono ogni dissapore arrivano a New York per il vertice Onu. "Se c'è un progetto per disincentivare alcune fonti dannose, lo dobbiamo fare con un progetto di largo respiro" dice il leader M5s.

Di Maio frena (anche Conte) su possibili nuove imposte : Il capo politico del M5s e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio frena su possibili nuove imposte dopo le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte che ha aperto alla possibilità di tassare il trasporto aereo, le bevande gassate e le merendine per reperire fondi per la lotta ai cambiamenti climatici e per la scuola. E proprio oggi il presidente del Consiglio da Lecce torna sul tema fisco definendolo "iniquo e inefficiente" e invocando una "riforma ...

Tasse - Di Maio irritato con Conte. E dà la linea ai suoi : “Niente deviazioni” : Il capo politico dei 5 Stelle innervosito dal protagonismo del premier, reso possibile dalla nuova configurazione del governo. Ecco le ragioni del post (duro) di domenica: «Non saremo certo il partito del Fisco»

Conte : riforma fisco e carcere per evasori Di Maio : «No alla tassa sulle merendine» : L’intervento del premier alle giornate della Cgil di Lecce. Reddito di cittadinanza e Quota 100 saranno mantenuti. Gli incentivi alle imprese per new green deal

Di Maio corregge Conte : «No alla tassa sulle merendine - altre le priorità» : Il capo politico del M5S stoppa il presidente del Consiglio che aveva considerato «praticabili» le proposte (ideate da due ministri M5S) su snack e biglietti aerei per finanziare scuola e piano sull’ambiente. «Noi dobbiamo abbassare le tasse»

Di Battista scuote M5S - non vi fidate di Pd e Renzi. Marcucci replica : Conte e Di Maio tengano a bada i suoi deliri : Alessandro Di Battista torna a scuotere il Movimento 5 stelle, mettendo in guardia i pentastellati dal rischio Pd (e Renzi): non vi fidate, e' l'ammonimento-avvertimento lanciato sui social. Dopo aver espresso le sue perplessita' sull'alleanza giallorossa all'avvio del confronto tra i due partiti in vista della nascita del governo Conte II, Di Battista ha scelto il silenzio, evitando di tuonare su un accordo che, non e' un mistero, non ...

Marcucci (PD) : "Conte e Di Maio tengano a bada Di Battista" : Il capogruppo del PD al Senato Andrea Marcucci non ha accolto bene l'ultimo sfogo social di Alessandro Di Battista, che oggi non si è schierato soltanto contro il Partito Democratico, ma anche contro l'Europa, anche se nello stesso post corre a sottolineare di non essere affatto anti-europeista.Di Battista non ricopre più un ruolo ufficiale all'interno del Movimento 5 Stelle, ma fa ancora parte dello stato maggiore che periodicamente si ...

Governo - il Pd replica a Di Battista : “Conte e Di Maio tengano a bada i suoi deliri” : Il Pd, con il suo capogruppo al Senato Andrea Marcucci, risponde alle parole di Alessandro Di Battista sull'alleanza di Governo: "Consiglierei al premier Conte e al ministro Di Maio di tenere a bada i deliri di Di Battista, che oggi come un Salvini qualsiasi è tornato a scagliarsi contro l’Europa e che sembra comunque pronto a fare di tutto per rompere l'attuale maggioranza parlamentare”.Continua a leggere