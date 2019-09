Clima | meglio piantare alberi che investire in auto elettriche? La risposta non è così

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il cambiamentotico sta diventando sempre di più al centro dell’attenzione ovunque. Una recente inchiesta di “Yougov” mostra che nel mondo sono ormai ben pochi quelli che ritengono che non ci sia un’influenza umana sulo che il problema non esista. Persino nel paese di Donald Trump, gli Stati Uniti, non sono più del 15%. In Italia sono solo il 3%. Ma allora, cosa fare? Qui la faccenda si fa complicata: come si dice, tante teste, tante opinioni. Fra le tante, qui vorrei discutere un recente articolo sul Sole 24 Ore a firma di Enrico Mariutti intitolato Cambiamentotico,miliardi nell’elettrica o? Certo, un titolonon può non lasciare perplessi: come si fa a paragonare due cosediverse? Viene voglia di commentare con qualcosa tipo “un cetriolo o un cacciavite?” Ma vediamo di capire cosa ha in mente l’re, perché ...

