Clima | Di Maio | ‘per aziende serve un piano di anni’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Se stiamo parlando di green new deal, di piani per l’ambiente di questo Paese, dobbiamo parlare di piani per i prossimi trent’anni, non voglio fare leggi che fanno chiudere imprese, voglio fare leggi che convertano le imprese. Sia il presidente Conte, sia i ministri Fioramonti e Costa la pensano come me”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di, ospite di ‘Zapping’ su Radiouno.“Dire che dobbiamo aiutare lea cambiare processi produttivi con gli incentivi; premiare leche inquinano di meno facendogli pagare meno le tasse sui lavoratori che si possono assumere di più; tassare le auto super inquinanti e di altissima cilindrata e usare quei soldi per far comprare le auto elettriche che ancora costano troppo alle famiglie; questa -ha spiegato Di- è una visione di futuro. Se ...

BlobRai3 : RT @gaetanofranco: Al summit sul clima in corso all'Onu, #GretaThurnberg incontra i grandi della Terra. Tra i ‘grandi’ c’è Di Maio... Siamo… - Sparpagli : @cresce_m Abbiamo mandato conte, di maio e rocco casalino alla riunione onu sul clima, ci meravigliamo di questa si… - StevenGoldME : RT @GilliFab: Di Maio: 'Il clima è un'emergenza!' Toninelli: 'No, ti confondi con le quattro frecce!' #23Settembre #Clima -