Ascolti TV | Social Auditel 22 settembre 2019 | “Live non è la D’Urso” programma più

Fonte : spettacoloitaliano

(Di lunedì 23 settembre 2019)22: Live Non è la D'Urso raggiunge 17.000 Tweet con l'hashtag ufficiale e si conferma ancora trend mondiale Matteo Salvini ospite a Live Non è la D'Urso Live non è la D’Urso si conferma ildella domenica sera più seguito nel trending topic italiano, malgrado glitv del primo appuntamento in ribasso all’11 % rispetto all’edizione scorsa 13,2 %. Barbara D’Urso sceglie la carta Matteo Salvini che ha portato per tutta la serata “Live” in testa alle tendenze diventando anche trend mondiale. Per l’hashtag ufficiale #Noneladurso sono ...

iamdavehumphrey : RT @mr5miiths: Ma la smettete di taggare il programma della D’urso che così oltre al flop negli ascolti non va nemmeno in tendenza sui suoi… - Sugaryofdeath : @_saradem Ma l'unica cosa che frega alla d'urso è fare ascolti e che nei giorni successivi poi si parli di lei.. E… - VitaDiLeoG : RT @mr5miiths: Ma la smettete di taggare il programma della D’urso che così oltre al flop negli ascolti non va nemmeno in tendenza sui suoi… -