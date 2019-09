Stop alla caduta capelli con il botox

Emma Marrone : annuncia uno Stop momentaneo dalla musica : Emma Marrone in queste ore ha spiazzato i fan con un messaggio via social: "Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute". Il tutto è stato accompagnato da uno screenshot in cui compare una frase di John Lennon: "La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani." La cantante 35enne è finita tra i trend topic del momento, a causa dell'annuncio dello stop momentaneo dalla musica. L'ex allieva di Amici nel ...

Stop al decreto ambiente : bonus rottamazione e sconti green non si faranno - addio (forse) alla rivoluzione verde : Sembrava promettente il piano green del governo anticipato nei giorni scorsi da Il Sole 24 ore. ambiente più protetto e lotta ai cambiamenti climatici erano i principali pilastri sui quali doveva fondarsi il decreto, ma siamo in Italia e le cose non vanno mai come potrebbero e dovrebbero andare: il dl messo a punto dal ministro dell’ambiente Sergio Costa non è stato discusso dal consiglio dei ministri, come previsto per ieri giovedì 19 ...

Emma Marrone - Stop alla musica e ai concerti : "Devo affrontare un problema di salute - poi torno da voi" : Un lungo messaggio pubblicato pochi minuti fa sul suo profilo ufficiale Instagram quello che Emma Marrone, ritornata in vetta alle classifiche con il suo ultimo singolo Io sono bella uscito soltanto pochi giorni fa, ha deciso di condividere con i suoi fan "affinché lo sappiate da me per rassicurarvi e non creare allarmismi inutili".La cantante, che il prossimo 4 ottobre avrebbe dovuto esibirsi a Malta in occasione del concerto di Radio ...

Farmaco contro l’acidità di stomaco potenzialmente cancerogeno : Stop alla distribuzione [MARCA e DETTAGLI] : Bloccata la distribuzione di un Farmaco utilizzato per combattere l’acidità di stomaco che potrebbe essere potenzialmente cancerogeno. Si tratta di un Farmaco a base di ranitidina prodotto dall’azienda farmaceutica Sandoz divisione del gruppo Novartis. Il prodotto in questione è un generico che utilizza il principio attivo dell’originale Zantac, sviluppato dal gruppo farmaceutico francese Sanofi. Si tratta di una decisione ...

Cozze con biotossine oltre i limiti - Stop alla vendita : il richiamo del Ministero della Salute : Ancora un richiamo per le Cozze segnalato dal Ministero della Salute. allarme biotossine per cinque lotti di Cozze e mitili provenienti dall’azienda M.Gi.B. srl. A lanciarlo oggi è il Ministero della Salute all’esito di analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale su campioni di mitili prelevati nell’ambito del piano di monitoraggio predisposto dagli Assessorati regionali alla Sanità.Continua a leggere

Beach volley - Qualificazione Olimpica Pechino. Menegatti/Orsi Toth concedono il bis - Stop Lupo/Nicolai : domani azzurri alla seconda fase : Una vittoria e una sconfitta per l’ItalBeach nella mattinata dedicata alle finali dei gironi che hanno concluso la prima fase del torneo di Qualificazione Olimpica di Haiyang (Pechino) in Cina. Partite utili solo per definire la griglia del sorteggio (che avverrà tra poco) dei quattro gironi da tre coppie ciascuno, sia in campo maschile che femminile. I gironi della seconda fase decreteranno domani le otto coppie per genere che avranno ...

Educazione civica a scuola - Stop alla sperimentazione nel 2019 : L'Educazione civica a scuola non verrà insegnata da questo ma dal prossimo anno scolastico (2020-2021). La pietra tombale sul decreto per l'avvio in forma sperimentale...

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e Stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

Conte alla Camera : «Basta proclami - saremo miti. Stop all'Iva e giù il cuneo fiscale. Prima misura per asili nido» Diretta : Dalle 11 è iniziata via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà senza limiti di tempo. È poi...

Fiat 500 e 500e - addio Usa. Stop alla produzione e alla vendita in nord America : Fiat getta la spugna oltreoceano: la 500 e la sua variante elettrica, la 500e non saranno più commercializzate in nord America. In una nota, l’azienda ha comunicato lo Stop alla produzione delle due vetture, il cui stock accumulato nella fabbrica di Toluca verrà smaltito per intero nel corso del 2020, senza tuttavia precisare quali modelli le rimpiazzeranno nell’impianto messicano. La mossa si può spiegare in diversi modi. Da un ...

Il Mattino – Napoli Stop alla cessione di Hysaj - non è scelta economica : il retroscena : Il Mattino – Napoli stop alla cessione di Hysaj, non è scelta economica: il retroscena Il Mattino – Napoli stop alla cessione di Hysaj, non è scelta economica: il retroscena. Era il 30 maggio quando l’ albanese, dal ritiro della propria Naziinale, annunciava: “Il mio tempo a Napoli è finito. Mi sento pronto per iniziare una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare. Non sono il tipo a cui piace stare sempre nella ...

Toyota - Stop temporaneo alla produzione dopo la Brexit : La Toyota ha in programma di fermare le attività dell'impianto inglese di Burnaston nei giorni successivi alla Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea in calendario per il 31 ottobre prossimo. Lo stabilimento, secondo quanto riferito da un portavoce della Casa nipponica, rimarrà chiuso da venerdì primo novembre e riaprirà solo il lunedì successivo per due giorni. L'incertezza sul futuro. A Burnaston, dove vengono ...

Brexit - dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate : ?ecco gli scenari dopo lo Stop al Parlamento : La Gran Bretagna è in tumulto. La decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane ha provocato reazioni e polemiche in tutto il Paese