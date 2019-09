Per Conte piccolo bagno di folla a Lecce E ci scappa anche il selfie col cagnolino

Max Verstappen F1 - GP Singapore 2019 : “Contento Per il podio - ottima strategia Per passare Lewis ai box” : Max Verstappen torna sul podio dopo due gare consecutive deludenti e raccoglie un buon terzo posto nel Gran Premio di Singapore 2019, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha sfruttato una buona strategia per scavalcare la Mercedes di Hamilton dopo il primo pit-stop ed è stato in grado di difendere il suo posto sul podio senza particolari patemi anche grazie ai numerosi interventi della Safety ...

Reddito di cittadinanza - Conte : “Lavorare Per evitare che sia una misura solo assistenziale” : “Sul Reddito di cittadinanza, che ha lasciato perplessi molti, dobbiamo continuare a lavorare perché sul piano attuativo la forza dello strumento è nel fatto di recuperare nel circuito lavorativo persone emarginate dal mercato del lavoro. Serve un contributo da parte delle Regioni e Anpal, deve servire per riqualificare professionalmente, per offrire opportunità. Possiamo ottenere molto se rilanciamo questi aspetti o rischia di essere una ...

Conte vuole rivedere il reddito di cittadinanza : "Bisogna lavorare Perché non sia solo assistenziale" : Il reddito di cittadinanza ”è stato criticato perché è stato presentato come una misura meramente assistenziale. Ora però dobbiamo continuare a lavorare perché sul piano attuativo la forza di questo strumento è cercare di recuperare persone che sono emarginate dal mercato del lavoro”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il dialogo con Maurizio Landini al Teatro Apollo a ...

Inter - Lukaku segna e festeggia con Conte : la spallata del belga Però lascia l’allenatore nerazzurro… dolorante [VIDEO] : Subito dopo la rete dello 0-2 segnata al Milan, l’attaccante belga ha festeggiato con il proprio allenatore, sferrandogli una spallata davvero energica Il rapporto tra Romelu Lukaku e Antonio Conte diventa sempre più stretto di partita in partita, grazie anche alle prestazioni dell’attaccante belga, davvero imprescindibile per il gioco dell’Inter. Un feeling davvero sensazionale tra giocatore e allenatore messo però a ...

Fisco - Conte : “Favorevole a pene detentive Per i casi di conclamata evasione. Condoni non possono essere parte del sistema” : “Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente. Dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crei una vera alleanza tra il cittadino onesto e il Fisco. Dobbiamo risistemare tutta la legislazione” e “siamo favorevoli a pene anche detentive per i casi di conclamata evasione, chi sbaglia deve pagare pesantemente”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della Cgil a Lecce. “Avremo due o ...

Fisco - Conte : “Sistema iniquo e inefficiente - serve riforma. Favorevole a pene detentive Per i casi di conclamata evasione” : “Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente. Dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crei una vera alleanza tra il cittadino onesto e il Fisco. Dobbiamo risistemare tutta la legislazione” e “siamo favorevoli a pene anche detentive per i casi di conclamata evasione, chi sbaglia deve pagare pesantemente”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della Cgil a Lecce. “Avremo due o ...

Clima - Conte : “Determinazione a investire anche con meccanismi incentivanti Per le aziende” : Riferendosi alle questioni ambientali e Climatiche, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato che “nell’Unione Europea sta maturando un atteggiamento diverso, nei primi consigli c’era un atteggiamento piu’ resistente. Ora la Germania ha annunciato una svolta, noi abbiamo un primato sulle energie rinnovabili e abbiamo annunciato un Green New Deal. C’e’ la determinazione a investire anche con ...

Rdc : Conte - ‘lavorare Perché non sia solo assistenziale’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Sul reddito di cittadinanza dobbiamo continuare a lavorare, va monitorato, sul piano attuativo la forza dello strumento è recuperare al circuito produttivo persone emarginate. Se non riusciamo a fare questo rischiamo di avere solo una misura meramente assistenziale che lascia il tempo che trova, e per questo serve la collaborazione di tutti, Regioni e Anpal”. Lo ha detto il premier Giuseppe ...

Conte - faccia a faccia con Landini : “Favorevole al carcere Per i grandi evasori. I condoni non possono essere base della disciplina fiscale” : “Soprattutto nel Sud un arretramento industriale significa non recuperare più i posti: il governo deve assolutamente trovare tutti gli strumenti per fronteggiare le crisi aziendali. Dobbiamo rassicurare il sistema industriale: il governo deve tirar fuori un piano industriale per l’Italia. Delle volte è mancata la chiarezza sugli investimenti industriali. Non possiamo permetterci di affidarci ogni anno a segnali contradditori”. Lo ...

Fisco : Conte - ‘sì a carcere Per grandi evasori’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Chi sbaglia deve pagare. Siamo favorevoli anche a pene detentive per i casi di conclamata e grave evasione. Nello stesso tempo dobbiamo alleggerire la pressione fiscale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Lecce alla VI edizione delle ‘Giornate del Lavoro’ organizzata dalla Cgil.L'articolo Fisco: Conte, ‘sì a carcere per grandi ...

Cgil - alle giornate del lavoro l’incontro tra Conte e Landini : “Il governo tirerà fuori un piano industriale chiaro Per l’Italia” : “Soprattutto nel Sud un arretramento industriale significa non recuperare più i posti: il governo deve assolutamente trovare tutti gli strumenti per fronteggiare le crisi aziendali. Dobbiamo rassicurare il sistema industriale: il governo deve tirar fuori un piano industriale per l’Italia. Delle volte è mancata la chiarezza sugli investimenti industriali. Non possiamo permetterci di affidarci ogni anno a segnali contradditori”. Lo ...

Conte : fare Piano Industriale Per Italia : 13.21 "Il Paese è attraversato da tante disuguaglianze,economiche,generazionali,di genere e territoriali",ha detto il premier Conte a Lecce alla festa di Cgil. "Il divario Nord-Sud è certificato anche a livello europeo. Io dico che se rilanciamo il Sud favoriamo anche il Nord", continua. "Perché l'Italia deve subire il dumping sociale da parte di altri Paesi Ue? Serve una fiscalità di vantaggio per l'intera area del Sud, un intervento ...

Meloni chiude Atreju : “Conte è un Perfetto maggiordomo di Francia e Germania” : Giorgia Meloni, nel suo comizio di chiusura ad Atreju, se la prende con il presidente del Consiglio Conte, che ieri è stato ospite dell'evento: "fino a poche settimane fa veniva bollato come un burattino, è improvvisamente diventato un grande statista. Un premier perfetto per un governo che piacesse a Francia e Germania, obbediente ai loro diktat, un perfetto maggiordomo in guanti bianchi".Continua a leggere

Fioramonti - più soldi Per la scuola tassando voli e merendine : Conte appoggia la proposta : Il neo Ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti ha lanciato una proposta piuttosto singolare: quella di tassare biglietti aerei, merendine e bibite gassate come mini intervento fiscale e poter, così, reperire un miliardo e mezzo di euro nel 2020 da destinare alla scuola. Il Ministro propone, infatti, di far pagare una '' Iva strategica'' di 1 euro sui voli nazionali e 1,50 su quelli internazionali. Oltre alla tassa sui biglietti aerei, ...