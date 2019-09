MotoGP oggi in tv 22 settembre | orari e programmazione TV8 e SKY Palinsesto diretta

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) CLICCA QUI PER LALIVE DI WARM UP (9.40) E GARA (13.00) DEL GP ARAGONCLICCA QUI PER LALIVE DI WARM UP (9.10) E GARA (14.30) DEL GP ARAGON MOTO2 CLICCA QUI PER LALIVE DI WARM UP (8.40) E GARA (11.00) DEL GP ARAGON MOTO3 Siamo pronti per il 14esimo appuntamento del Motomondiale 2019., infatti, si disputerà il Gran Premio di Aragon sul circuito del Motorland. Le tre classi scenderanno in pista per conquistare il gradino più alto del podio e indirizzare ulteriormente i discorsi a livello di titolo iridato. Una notizia importante di questo weekend è rappresentata dall’o della gara della. Per non sovrapporsi con il Gran Premio di Singapore della Formula Uno, infatti, il Gran Premo di Aragon sarà anticipato alle ore 13.00 (rispetto alle canoniche 14.00) mentre la classe mediana slitterà dalle ore 12.20 alle ore 14.30. Si inizierà, come ...

PeccoBagnaia : Quando mi sono trasferito da Torino a Pesaro avevo 16 anni ed ero ancora un bambino che correva in Moto3, ero da so… - VRRidersAcademy : Per il #GpCasa Pecco ha realizzato un casco che racconta la sua storia ?? ??“Quando mi sono trasferito da Torino a P… - zazoomnews : F1 e MotoGP oggi come vedere in tv i GP di Singapore e Aragon: orari streaming programma SKY e TV8 - #MotoGP… -