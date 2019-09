Ghoulam a Sky | “Ci sentiamo più forti della scorsa stagione | più passa il tempo e più mi

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 22 settembre 2019) Faouzi, ha regalato viaggio e biglietto ad un tifoso disabile del Napoli. Ne ha parlato nel post-partitasfida col Lecce, quand’è intervenuto a Sky Sport: “Ci siamo accordati. Aspettiamo che il padre abbia qualche giorno per portarlo allo stadio. Io avrei provato per questo mercoledì, ma non è stato possibile. Lo faremo dopo la sosta, nessun problema. Sono molto religioso e la mia religione m’impone di fare queste cose”. Sulla sua condizione: “Più andava avanti la partita più mi sentivo meglio. Nel primofaceva molto caldo, nella ripresa abbiamo gestito e abbiamo segnato. Ci dispiace aver preso gol” Vi sentite piùdell’anno scorso? “Sicuramente, sappiamo cosa vuole Ancelotti. Abbiamo qualità nel gruppo, è sempre più facile giocare con questi calciatori”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...

