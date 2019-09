Germania | asta record di vino |  18mila euro per una bottiglia di Riesling

Clima : in Germania presentato il piano d’azione per contrastare il cambiamento climatico : In vista della riunione che il governo tedesco terra’ il 20 settembre prossimo per approvare le nuove misure sulla protezione del Clima, l’Unione cristiano-democratica (Cdu) ha pubblicato ieri, 16 settembre, il proprio piano d’azione per il cambiamento Climatico. Come riferito al quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il documento contiene “le posizioni complete della Cdu in materia di Clima e ...

LIVE Italia-Germania 0-4 - Europei baseball 2019 in DIRETTA : tedeschi devastanti nel primo inning - gli azzurri non trovano la reazione nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Il programma del match 19.48 Singolo di Boldt, Lutz avanza in seconda base. Italia annebbiata. 19.45 Lutz viene colpito da Maestri, e guadagna così una base. Molta imprecisione da parte del pitcher azzurro. 19.43 Niente da fare, Celli non trova la palla e finisce eliminato. Italia-Germania 0-4 dopo il secondo inning 19.42 Giro di mazza di Celli che pareva ...

Ue - Tsipras : “Basta lezioni da Bruxelles su come votare. Serve un fronte comune del Sud Europa per cambiare la rotta voluta dalla Germania” : Il nuovo governo italiano? Un’opportunità. Molti lo pensano, in Europa come in Italia, pochi lo dicono in modo così ammiccante come hanno fatto l’ex premier greco Alexis Tsipras e il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, al Forum Ambrosetti di Cernobbio. E se per il primo è una questione di unione che fa la forza,per il secondo ci sono tanti tavoli e interessi comuni da condividere, forse troppi: in caso di auto, per esempio, è ...

In Germania soprano insultata per il suo aspetto fisico. Ma non bastava saper cantare? : Negli ultimi giorni abbiamo assistito sui giornali di mezzo mondo ad un violento battibecco sulle misure fisiche più o meno abbondanti di una brava cantante di nome Kathryn Lewek. Sarebbe stata criticata su Die Welt per aver vestito panni molto sexy, in una messinscena dell’Orphée aux Enfers di Jacques Offenbach a Salisburgo pur essendo troppo grassa, a dire del giornalista, per stare tutto il tempo in corsetto in scena. In realtà le ...

Germania - governo trova l’accordo per abolire la tassa di solidarietà per 90% dei contribuenti. Male l’asta dei Bund a 30 anni : Il governo tedesco trova l’accordo per l’abolizione della tassa di solidarietà. Quel Soli (Solidaritätszuschlag) introdotto dopo la riunificazione per sostenere la formazione dei nuovi Länder nell’ex Germania dell’Est: un’aliquota del 5,5% calcolata sull’imposta base che portava nelle casse dello Stato circa 19 miliardi di euro l’anno e che dal 2021 non dovrà più essere pagata da circa il 90% dei ...

Germania : tornado causa devastazione e feriti a Offenbach : MALTEMPO IN Germania | L'arrivo di correnti più fresche di origine atlantica sull'Europa centrale ha dato inizio ad una lunga fase instabile su Paesi come Francia e Germania e, seppur localmente,...

Bayern Monaco-Herta Berlino 2-2 - i campioni di Germania fermati in casa : non basta Lewandowski [FOTO] : campioni di Germania fermati in casa nel match d’apertura della Bundesliga 2019-2020. Il Bayern Monaco, infatti, non è andato oltre il 2-2 casalingo contro l’Hertha Berlino e si è salvato grazie alla doppietta del solito Robert Lewandowski. Bayern che parte subito forte con la conclusione di Thiago Alcantara che però finisce docile tra le braccia di Jarstein. L’Herta risponde al 9′ con Ibisevic che impegna ...

Germania - devastante maltempo : 15 calciatori colpiti da un fulmine : Il maltempo ha causato la notte scorsa incidenti e allagamenti in diverse località della Germania meridionale e occidentale: Baviera, Baden-Wuerttemberg, Renania Palatinato e Saarland. Durante un allenamento serale, 15 giocatori amatoriali sono stati colpiti da un fulmine a Rosenfeld-Heiligenzimmern, in Baden-Wuerttemberg, come ha reso noto un portavoce della polizia locale. I giocatori, tra i 18 e i 49 anni, hanno riportato lievi ferite e ...